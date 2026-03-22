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Coahuila

Exhiben a conductor por maniobra riesgosa en transporte urbano

La unidad, perteneciente al servicio que moviliza trabajadores de la empresa Yanfeng, se encontraba en circulación al momento de los hechos

  • 22
  • Marzo
    2026

Un operador de transporte de personal fue nuevamente objeto de señalamientos públicos luego de que se difundiera un video en el que aparece incurriendo en una conducta de alto riesgo mientras conducía sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, en Saltillo.

La unidad, perteneciente al servicio que moviliza trabajadores de la empresa Yanfeng, se encontraba en circulación al momento de los hechos, lo que incrementó la preocupación entre ciudadanos y usuarios de redes sociales tras la viralización del material.

Video muestra maniobra peligrosa al volante

En la grabación se distingue con claridad el momento en que el conductor retira las manos del volante e incluso se incorpora parcialmente de su asiento durante varios segundos, dejando sin control directo la dirección del camión.

Esta acción, considerada sumamente irresponsable, expuso no solo a los pasajeros que viajaban a bordo, sino también a otros automovilistas que transitaban por la vialidad, detonando una ola de críticas, indignación y llamados de atención por parte de la opinión pública digital.

Cuestionan supervisión del transporte de personal

El incidente reavivó cuestionamientos en torno a la vigilancia y regulación del transporte de personal, así como a la capacitación y supervisión de quienes operan estas unidades.

Diversos usuarios han demandado la aplicación de sanciones ejemplares y el fortalecimiento de los mecanismos de control por parte de las empresas, al advertir que este tipo de comportamientos representa un riesgo significativo para la seguridad vial y no debe repetirse en las calles de Saltillo.


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