Exige Trump acuerdo de paz a Hamás antes del domingo

Donald Trump dio a Hamás un ultimátum para aceptar un acuerdo de paz en Gaza antes del domingo, amenazando con un ataque sin precedentes si no lo hace

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que Hamás debe aceptar un acuerdo de paz propuesto para Gaza antes del domingo por la noche y amenazó con más ataques contra el grupo si no lo hace.

"Se debe llegar a un acuerdo con Hamás el domingo por la noche a las SEIS (6) de la tarde, hora de Washington, D.C.", escribió Trump el viernes en las redes sociales. "¡Todos los países han firmado! Si no se alcanza este acuerdo de ÚLTIMA OPORTUNIDAD, se desatará un INFIERNO como nunca antes se ha visto contra Hamás. HABRÁ PAZ EN ORIENTE MEDIO DE UNA FORMA U OTRA".

El presidente republicano presentó el plan junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a principios de esta semana.

La propuesta de Trump colocar a Gaza bajo el control de una comisión de gobierno temporal encabezada por el propio Trump. El ex primer ministro británico Tony Blair también estará involucrado.

No se requerirá que los civiles evacuen el territorio, algo que Trump había considerado antes. Se exigirá a Hamás que entregue sus armas y libere a cualquier rehén restante. Además, a los combatientes sobrevivientes se les permitirá salir.

Hamás indicó el martes que estudiará la propuesta. Trump dijo a los periodistas en ese entonces que Hamás tendría "tres o cuatro días" para responder.

Trump ha tenido dificultades para forzar el fin del conflicto, que comenzó cuando Hamás atacó a Israel el 7 de octubre de 2023. Su publicación más reciente en las redes sociales es otro intento de aumentar la presión sobre Hamás.

"La mayoría del resto está rodeada y ATRAPADA MILITARMENTE, sólo esperando que yo dé la orden, 'VAMOS', para que sus vidas se extingan rápidamente", dijo Trump. "En cuanto al resto, sabemos dónde y quiénes son, y serán cazados y eliminados".


