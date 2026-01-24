Explosión de gas en edificio de NY deja un muerto y 14 heridos

Una explosión de gas lanzó fuego en los pisos superiores de un edificio en la ciudad de Nueva York temprano el sábado, causando la muerte de una persona y heridas a otras 14, mientras las temperaturas llegaban al punto de congelación durante la noche.

Los bomberos respondieron poco antes de las 12:30 a.m. al edificio de 17 pisos en el Bronx, donde se vio a personas asomándose por las ventanas pidiendo ayuda mientras las llamas envolvían partes de los pisos superiores, declararon autoridades.

El jefe del Departamento, John Esposito, indicó que los bomberos estaban investigando informes de un olor a gas en los pisos 15 y 16 cuando ocurrió la explosión. Señaló que hubo daños estructurales importantes en alrededor de una docena de apartamentos y fuegos en 10 apartamentos en los pisos 16 y 17.

Por el momento se desconocía qué causó el incendio. Las autoridades no divulgaron de inmediato información sobre la persona que murió. Otra persona, apuntaron, resultó gravemente herida, cinco tenían heridas serias y ocho tenían heridas leves.

Las autoridades indicaron que el edificio estaba siendo renovado y que el trabajo en el sistema de gas natural había sido completado e inspeccionado. La causa de la explosión estaba bajo investigación. El edificio anteriormente era administrado por la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York, pero ha estado bajo gestión privada desde 2024, indicaron funcionarios de la ciudad.

"Es una tragedia increíble. Enviamos todos nuestros pensamientos a las familias involucradas", señaló Leila Bozorg, vicealcaldesa de vivienda y planificación, en una conferencia de prensa matutina.

El alcalde Zohran Mamdani dijo que fueron desconectados todos los servicios públicos en el edificio y que los 148 apartamentos fueron evacuados. Las autoridades establecieron un centro de recepción para los residentes desplazados en una escuela cercana, y la Cruz Roja estaba allí para ayudar a proporcionar alojamiento y otras necesidades.

"Como pueden imaginar, ha sido una mañana profundamente aterradora y devastadora para ellos", indicó Mamdani en una conferencia de prensa el sábado por la tarde. "No están solos. Nuestra ciudad estará a su lado y hará todo lo posible para ayudarlos a recuperarse".

Más de 200 bomberos y efectivos de los servicios de emergencia trabajaban en el lugar del incendio, agregó el departamento de bomberos. Cuando ocurrió la explosión, algunos bomberos quedaron atrapados brevemente en un ascensor, indicaron las autoridades.

"Hubo heridos. Fue una noche muy, muy difícil en una noche muy fría, lo que causó aún más dificultad", expresó la comisionada de Bomberos Lillian Bonsignore.

Alrededor de medio millón de neoyorquinos viven en edificios antiguos administrados por la autoridad de vivienda de la ciudad, conocida como NYCHA, que es la más grande del país. Muchos de los inmuebles datan de las décadas de 1940, 50 y 60. En 2019, se nombró un supervisor federal para abordar problemas crónicos como pintura con plomo, moho y falta de calefacción. Cuando concluyó su mandato de cinco años en 2024, el supervisor, Bart Schwartz, señaló que el problema general para los residentes seguía siendo el "mal estado físico de los edificios de NYCHA".

En octubre, una enorme chimenea de ladrillo de 20 pisos de altura en el costado de un edificio de apartamentos de la autoridad de vivienda en el Bronx colapsó tras una explosión, enviando toneladas de escombros al suelo, pero sorprendentemente nadie resultó lastimado. Las autoridades lo vincularon a una caldera de gas natural.

