Tamaulipas

Explosión en departamento deja un herido de gravedad en Altamira

El estallido ocurrió en el inmueble ubicado en Calzada de los Olivos número 409, en el tercer piso de un edificio que consta de 16 departamentos

  • 17
  • Febrero
    2026

Lo que presuntamente fue una acumulación de gas LP al interior de un departamento provocó una fuerte explosión la noche de este lunes en el fraccionamiento Los Olivos 2, dejando como saldo un edificio de cuatro niveles con severo daño estructural y una persona lesionada de gravedad.

explosion-departamento-altamira.jpg

El estallido ocurrió en el departamento ubicado en Calzada de los Olivos número 409, en el tercer piso de un edificio que consta de 16 departamentos.

Explosión causó daños estructurales y afectaciones en inmuebles cercanos

La explosión fue de tal magnitud que desprendió por completo una de las paredes, además de afectar el cuarto nivel y causar daños en inmuebles contiguos. La persona lesionada fue trasladada de emergencia al Hospital "Carlos Canseco" en Tampico, donde fue reportada en condición grave.

Francisco Pérez Ramírez, Secretario del ayuntamiento de Altamira, informó que tras el siniestro fueron desalojadas de manera preventiva 12 familias; de ellas, tres aceptaron ser trasladadas a un hotel de la zona, mientras que el resto optó por resguardarse con familiares.

explosion-departamento-altamira.jpg

En el sitio permanecen elementos de la Guardia Estatal y del cuerpo de Bomberos, quienes mantienen acordonada y bajo vigilancia el área afectada.

De acuerdo con los primeros reportes, la explosión habría sido causada, al parecer, por gas doméstico LP; incluso, se indicó que el tanque no fue localizado en el lugar, lo que forma parte de las investigaciones en curso.

Evaluarán estabilidad del inmueble tras la explosión

El inmueble será apuntalado de manera provisional y especialistas evaluarán si la estructura puede mantenerse en pie o si existe riesgo de colapso.

explosion-departamento-altamira.jpg

La noche de este lunes y la madrugada de este martes, la zona permanece resguardada por elementos de la Guardia Estatal, además de permanecer en vigilancia permanente.


