Ataque aéreo de Israel en Líbano deja al menos nueve muertos

Al menos nueve personas murieron y varias más resultaron heridas tras un ataque aéreo realizado por Israel en el sur del Líbano, de acuerdo con reportes de autoridades sanitarias libanesas y medios internacionales.

El bombardeo se registró en zonas cercanas a la ciudad de Sidón (Saida), una de las principales localidades del sur del país, donde equipos de emergencia se movilizaron para rescatar a víctimas entre los escombros y trasladar a los heridos a hospitales cercanos.

Bombardeo impacta edificios en el distrito de Sidón

Según los primeros reportes, aviones militares israelíes lanzaron misiles contra estructuras ubicadas en localidades del distrito de Sidón, incluyendo áreas cercanas a Al-Fawwar y Arki, donde se registraron daños en edificios residenciales.

Uno de los proyectiles impactó los niveles superiores de un inmueble, lo que provocó el colapso parcial de la estructura y dejó varias víctimas en el lugar. Equipos de rescate trabajaron durante horas para localizar a personas atrapadas entre los restos del edificio.

Autoridades locales señalaron que entre las víctimas se encontraban civiles, incluidos mujeres y menores de edad, mientras que varios heridos fueron trasladados a centros médicos en Sidón y otras localidades del sur del país.

Operativos de emergencia tras el ataque

Tras el bombardeo, ambulancias, rescatistas y personal de protección civil acudieron a la zona para iniciar labores de búsqueda y rescate.

Las autoridades sanitarias informaron que varios de los heridos presentaban lesiones causadas por la explosión y por el colapso de estructuras cercanas al punto del impacto.

En las horas posteriores al ataque también se registraron labores para retirar escombros y evaluar los daños materiales ocasionados en viviendas y edificios cercanos.

Ataques en medio de la escalada del conflicto

El bombardeo forma parte de una serie de ataques aéreos israelíes registrados en distintas zonas del Líbano durante los últimos días, en medio de la creciente tensión con el grupo chií Hezbollah.

Israel ha señalado en diversas ocasiones que sus operaciones buscan atacar posiciones e infraestructura vinculada a esa organización armada, la cual mantiene presencia en varias regiones del sur del Líbano.

En paralelo, el ejército israelí también ha realizado ataques contra infraestructura estratégica en el país, incluidos puentes y rutas cercanas al río Litani, que según autoridades israelíes serían utilizadas para el traslado de combatientes y armamento.

Intercambio de ataques entre Israel y Hezbollah

La escalada militar se intensificó después de que Hezbollah lanzara cohetes hacia territorio israelí desde el sur del Líbano, lo que provocó una respuesta militar por parte de Israel con bombardeos aéreos en diferentes puntos del país.

Los enfrentamientos entre ambas partes han generado una situación de tensión constante en la frontera entre Israel y Líbano, donde se han registrado múltiples ataques en los últimos meses.

Impacto humanitario en el Líbano

La violencia en la región ha provocado una creciente preocupación internacional por la situación humanitaria en el Líbano.

Organizaciones humanitarias y organismos internacionales han advertido que los enfrentamientos han dejado centenares de víctimas y miles de personas desplazadas, muchas de las cuales han abandonado sus hogares en busca de refugio en otras ciudades.

Además, hospitales en varias zonas del país han reportado presión en sus servicios médicos debido al aumento de heridos derivados de los bombardeos y enfrentamientos.

Ante este escenario, autoridades locales y organismos internacionales han reiterado llamados para reducir la violencia y proteger a la población civil en las zonas afectadas por el conflicto.

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