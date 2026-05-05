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Tamaulipas

PC confirma cortocircuito como causa de muerte de familia

Autoridades descartaron que se tratara de una explosión lo que provocó el deceso de al menos cinco personas en Matamoros, incluido un menor de edad

  • 05
  • Mayo
    2026

El Coordinador Estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, descartó que una explosión y confirmó que el siniestro fue provocado por un cortocircuito, hecho ocurrido en una vivienda en el municipio de Matamoros, en donde perdieran la vida por intoxicación cinco integrantes de una familia, entre estas, una menor de edad. 

El funcionario estatal dijo que el siniestro se originó en la planta baja, en la cochera de la vivienda, donde se inició el incendio para enseguida extenderse rápidamente al interior de la casa de dos plantas, misma que cuenta con protecciones pero sin una puerta de emergencia. 

González de la Fuente dijo que, frente a esta tragedia, es recomendable que las familias cuenten con detectores de humo en sus hogares para que, al momento de registrarse algún conato de incendio, se activen los sensores y se escuche la alarma de forma inmediata.

Familia muere intoxicada tras incendio en vivienda

Una tragedia sacudió a vecinos de la colonia Praderas durante las primeras horas de este domingo, luego de que una familia completa perdiera la vida al interior de su domicilio tras registrarse un incendio.

Los hechos ocurrieron en una vivienda marcada con el número 60 de la avenida Cantinflas, donde, de acuerdo con los primeros reportes, los cinco integrantes de la familia se encontraban durmiendo cuando comenzó el siniestro, lo que provocó que fallecieran por intoxicación.

Aquí te presentamos la nota completa: Familia muere intoxicada tras incendio en vivienda


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