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Internacional

Explosión en planta de Vedanta deja 11 muertos en India

Al menos once trabajadores murieron y otros 22 resultaron heridos este martes tras una explosión en una central eléctrica del gigante minero Vedanta

  • 14
  • Abril
    2026

Al menos once trabajadores murieron y otros 22 resultaron heridos este martes tras una explosión en una central eléctrica del gigante minero Vedanta, ubicada en el estado de Chhattisgarh, en el centro del país.

De acuerdo con información preliminar, el estallido ocurrió en un conducto conectado a una caldera dentro de la planta, situada en la aldea de Singhitarai, durante la tarde.

El superintendente de policía del distrito de Sakti, Prafull Thakur, indicó a medios locales que las causas del accidente aún no han sido determinadas con precisión.

Temor por más víctimas atrapadas

Las autoridades no han confirmado cuántos trabajadores se encontraban en el interior de la instalación al momento de la explosión, lo que ha generado preocupación por la posible presencia de más personas atrapadas entre los escombros.

Equipos de rescate continúan las labores en la zona mientras se evalúan los daños estructurales de la planta.

La empresa Vedanta, fundada y controlada por el multimillonario Anil Agarwal, es uno de los mayores productores de zinc del mundo y cuenta con operaciones en minería de zinc, plomo, plata y aluminio, así como en petróleo y gas tanto en India como en África.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas a través de la red social X y aseguró que la administración local brinda asistencia a los heridos.

Los accidentes industriales son relativamente comunes en India, donde factores como el deterioro de la infraestructura, la falta de mantenimiento, la corrupción y el incumplimiento de normas de seguridad suelen contribuir a este tipo de tragedias.


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