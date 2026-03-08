Podcast
Internacional

Desalojan aeropuerto de Kansas City por amenaza de seguridad

De acuerdo con la polícia aeroportuaria se trabajó, en conjunto con el FBI, para identificar la  seriedad de 'cualquier amenaza potencial'

  • 08
  • Marzo
    2026

Una amenaza de seguridad obligó al que cientos de viajeros fueran evacuados del Aeropuerto Internacional de Kansas City, Missouri.

De acuerdo con la polícia aeroportuaria se trabajó para identificar la  seriedad de "cualquier amenaza potencial", aunque no se precisó de que se trataba.

A través de redes sociales, el Departamento de Aviación local aseguró que se encontraba al tanto de la situación, por lo que sugirieron el desalojo de varias secciones del lugar. 

"El Departamento de Aviación de Kansas City está al tanto de una situación en el Aeropuerto Internacional de Kansas City (MCI). Como medida de precaución, el departamento ha evacuado secciones de la Terminal del Aeropuerto.

La Policía del Aeropuerto está trabajando con el FBI para corroborar cualquier amenaza potencial. Actualizaciones a seguir."

Esto provocó que alrededor de 2,000 personas abandonaran las instalaciones durante el operativo. Esto registró más de 120 retrasos y dos cancelaciones en el aeródromo, lo que transporta alrededor de 40,720 pasajeros diarios.

Esto ocurre  tras un reporte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) filtrado esta semana a los medios que alerta de potenciales actos terroristas de individuos y ciberataques en medio de la guerra de Estados Unidos contra Irán, que cumple una semana.

Tras una hora, el mismo aeropuerto afirmó que la terminal había sido reabierta. 

 

 


