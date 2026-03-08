Desalojan aeropuerto de Kansas City por amenaza de seguridad

Una amenaza de seguridad obligó al que cientos de viajeros fueran evacuados del Aeropuerto Internacional de Kansas City, Missouri.

BREAKING: Kansas City International Airport was reportedly placed under evacuation and a ground stop following a bomb threat.



Police and bomb-sniffing dogs are currently sweeping the concourse and terminals as authorities investigate.



This is what happens when we start wars… pic.twitter.com/fhmkygQGrO — Ed Krassenstein (@EdKrassen) March 8, 2026

De acuerdo con la polícia aeroportuaria se trabajó para identificar la seriedad de "cualquier amenaza potencial", aunque no se precisó de que se trataba.

A través de redes sociales, el Departamento de Aviación local aseguró que se encontraba al tanto de la situación, por lo que sugirieron el desalojo de varias secciones del lugar.

"El Departamento de Aviación de Kansas City está al tanto de una situación en el Aeropuerto Internacional de Kansas City (MCI). Como medida de precaución, el departamento ha evacuado secciones de la Terminal del Aeropuerto. La Policía del Aeropuerto está trabajando con el FBI para corroborar cualquier amenaza potencial. Actualizaciones a seguir."

The Kansas City Aviation Department is aware of a situation at Kansas City International Airport (MCI). As a precaution, the department has evacuated sections of the Airport Terminal.



Airport Police are working with the FBI to substantiate any potential threat. Updates to follow — Kansas City International Airport (@Fly_KansasCity) March 8, 2026

Esto provocó que alrededor de 2,000 personas abandonaran las instalaciones durante el operativo. Esto registró más de 120 retrasos y dos cancelaciones en el aeródromo, lo que transporta alrededor de 40,720 pasajeros diarios.

Esto ocurre tras un reporte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) filtrado esta semana a los medios que alerta de potenciales actos terroristas de individuos y ciberataques en medio de la guerra de Estados Unidos contra Irán, que cumple una semana.

Tras una hora, el mismo aeropuerto afirmó que la terminal había sido reabierta.

Update: The Airport terminal has re-opened https://t.co/wPfbejMLsg — Kansas City International Airport (@Fly_KansasCity) March 8, 2026

