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Internacional

FBI promete mayor seguridad tras incidente en cena con Trump

El director del FBI, Kash Patel, aseguró que las autoridades estadounidenses reforzarán de manera significativa los protocolos de seguridad

  • 27
  • Abril
    2026

El director del FBI, Kash Patel, aseguró que las autoridades estadounidenses reforzarán de manera significativa los protocolos de seguridad si se lleva a cabo nuevamente la cena de corresponsales de la Casa Blanca, luego del incidente que obligó a evacuar al presidente Donald Trump.

“Lo haremos de una manera completamente diferente… estaremos listos”, declaró Patel en entrevista con Fox News, al referirse a la posible reprogramación del evento en las próximas semanas.

El titular del FBI destacó que los agentes han trabajado sin descanso desde el fin de semana para esclarecer lo ocurrido, calificando la respuesta como una de las más rápidas ante un incidente de esta magnitud.

Lee aquí la nota completa: Donald Trump es evacuado tras disparos en evento en Washington

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El sospechoso, identificado como Cole Allen, un profesor de 31 años residente en California, fue detenido tras intentar ingresar armado a la cena anual organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Allen comparecerá ante una corte federal en Washington, donde podría enfrentar cargos por uso de arma de fuego y agresión a un agente federal, entre otros delitos.

Lee aquí la nota completa: Identifican al responsable de intento de tiroteo en cena de Trump

Evento de alto perfil bajo la lupa

En la cena se encontraban figuras clave del gobierno estadounidense, incluida la primera dama Melania Trump y altos funcionarios como el vicepresidente JD Vance y miembros del gabinete presidencial.

El incidente ha encendido las alarmas sobre los protocolos de seguridad en eventos de alto nivel, especialmente tras antecedentes recientes de ataques contra figuras políticas en Estados Unidos.

También te puede interesar: Trump habla sobre manifiesto de tirador: 'era un tipo enfermo'

De acuerdo con reportes del diario The Washington Post, el nivel de seguridad dispuesto para la cena habría sido inferior al de otros eventos similares, pese a la presencia del presidente y gran parte de su equipo.

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La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca expresó su agradecimiento a las fuerzas de seguridad, en particular al Servicio Secreto, por proteger a los asistentes, y confirmó que evaluará la reprogramación del evento.

El caso ha puesto en evidencia la necesidad de revisar y fortalecer los esquemas de protección en actos públicos de alto perfil, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de líderes políticos en el país.

Las autoridades adelantaron que continuarán recabando pruebas, incluyendo comunicaciones, redes sociales y testimonios, para determinar las motivaciones del sospechoso y prevenir futuros incidentes.


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