Organización de los Óscar reforzará seguridad por amenaza de Irán

A pocos días de la celebración de la 98.ª edición de los Premios de la Academia, la organización del evento ha declarado que los preparativos de seguridad son "rutinarios y robustos", a pesar de una reciente alerta del FBI que ha puesto en vigilancia máxima a la costa oeste de los Estados Unidos.
La alfombra roja se desplegó este miércoles en el Dolby Theatre con la presencia del anfitrión Conan O’Brien, pero el ambiente festivo se vio acompañado por un incremento en las medidas de protección.
Según informes de medios estadounidenses, el FBI notificó a las agencias de la ley en California sobre la posibilidad de un ataque de represalia por parte de Irán, mediante el uso de drones, como respuesta a acciones militares estadounidenses.
Vigilancia elevada y colaboración federal
Aunque el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles evitó comentar directamente sobre el memorando interno, emitieron un comunicado en medios locales asegurando que mantienen un "nivel elevado de preparación y una vigilancia constante".
Por su parte, Raj Kapoor, productor ejecutivo de la ceremonia, abordó la preocupación por la seguridad de los asistentes durante una conferencia de prensa con el equipo creativo.
"Contamos con uno de los mejores equipos de la industria en todos los aspectos, y eso incluye a nuestro equipo de seguridad", afirmó Kapoor. "Cada año monitoreamos lo que sucede en el mundo. Tenemos el apoyo del FBI y del LAPD en una colaboración estrecha. Queremos que todos —invitados, trabajadores y fans fuera de las barricadas— se sientan seguros, protegidos y bienvenidos".
Seguridad discreta pero intensificada
Fuentes cercanas a la organización indicaron a Variety que, si bien la seguridad se ha incrementado notablemente tras la alerta, el despliegue no es "abiertamente visible" para no empañar la estética del evento. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, por su parte, ha optado por no emitir comentarios adicionales.
Los preparativos continúan según lo previsto, con un recorrido técnico por la alfombra roja programado para este jueves junto a publicistas y representantes de los estudios.
Aquí puedes ver los Óscar 2026 en México
Podrás seguir la transmisión de los Premios Óscar este domingo 15 de marzo desde las 16:00 horas mediante la señal de Azteca 7.
