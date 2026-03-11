Organización de los Óscar reforzará seguridad por amenaza de Irán

A pocos días de la celebración de la 98.ª edición de los Premios de la Academia, la organización del evento ha declarado que los preparativos de seguridad son "rutinarios y robustos", a pesar de una reciente alerta del FBI que ha puesto en vigilancia máxima a la costa oeste de los Estados Unidos.

La alfombra roja se desplegó este miércoles en el Dolby Theatre con la presencia del anfitrión Conan O’Brien, pero el ambiente festivo se vio acompañado por un incremento en las medidas de protección.

Según informes de medios estadounidenses, el FBI notificó a las agencias de la ley en California sobre la posibilidad de un ataque de represalia por parte de Irán, mediante el uso de drones, como respuesta a acciones militares estadounidenses.

Vigilancia elevada y colaboración federal

Aunque el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles evitó comentar directamente sobre el memorando interno, emitieron un comunicado en medios locales asegurando que mantienen un "nivel elevado de preparación y una vigilancia constante".

Por su parte, Raj Kapoor, productor ejecutivo de la ceremonia, abordó la preocupación por la seguridad de los asistentes durante una conferencia de prensa con el equipo creativo.