Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Premios_Oscar_abe6b831d6
Escena

Organización de los Óscar reforzará seguridad por amenaza de Irán

El FBI notificó a las agencias de la ley en California sobre la posibilidad de un ataque de represalia por parte de Irán, mediante el uso de drones

  • 11
  • Marzo
    2026

A pocos días de la celebración de la 98.ª edición de los Premios de la Academia, la organización del evento ha declarado que los preparativos de seguridad son "rutinarios y robustos", a pesar de una reciente alerta del FBI que ha puesto en vigilancia máxima a la costa oeste de los Estados Unidos.

La alfombra roja se desplegó este miércoles en el Dolby Theatre con la presencia del anfitrión Conan O’Brien, pero el ambiente festivo se vio acompañado por un incremento en las medidas de protección.

Según informes de medios estadounidenses, el FBI notificó a las agencias de la ley en California sobre la posibilidad de un ataque de represalia por parte de Irán, mediante el uso de drones, como respuesta a acciones militares estadounidenses.

HC06M3SX0AEaHAy.jpg

Vigilancia elevada y colaboración federal

Aunque el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles evitó comentar directamente sobre el memorando interno, emitieron un comunicado en medios locales asegurando que mantienen un "nivel elevado de preparación y una vigilancia constante".

Por su parte, Raj Kapoor, productor ejecutivo de la ceremonia, abordó la preocupación por la seguridad de los asistentes durante una conferencia de prensa con el equipo creativo.

"Contamos con uno de los mejores equipos de la industria en todos los aspectos, y eso incluye a nuestro equipo de seguridad", afirmó Kapoor. "Cada año monitoreamos lo que sucede en el mundo. Tenemos el apoyo del FBI y del LAPD en una colaboración estrecha. Queremos que todos —invitados, trabajadores y fans fuera de las barricadas— se sientan seguros, protegidos y bienvenidos".

HC06OEzXYAApiQx.jpg

Seguridad discreta pero intensificada

Fuentes cercanas a la organización indicaron a Variety que, si bien la seguridad se ha incrementado notablemente tras la alerta, el despliegue no es "abiertamente visible" para no empañar la estética del evento. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, por su parte, ha optado por no emitir comentarios adicionales.

Los preparativos continúan según lo previsto, con un recorrido técnico por la alfombra roja programado para este jueves junto a publicistas y representantes de los estudios.

Aquí puedes ver los Óscar 2026 en México

Podrás seguir la transmisión de los Premios Óscar este domingo 15 de marzo desde las 16:00 horas mediante la señal de Azteca 7.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_be852327ef
Impulsa Protección Civil trabajo conjunto con grupos voluntarios
platica_escuela_libre_violencia1_6bc9a49694
Fomenta Gobierno de Victoria educación libre de violencia
senado_estados_unidos_d98500d155
Senado de EUA rechaza financiación del Departamento de Seguridad
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_be852327ef
Impulsa Protección Civil trabajo conjunto con grupos voluntarios
Gemini_Generated_Image_7ll3je7ll3je7ll3_2b4e526d7d
¡Cambiazo! De 40 grados bajará hasta 9 grados este lunes
platica_escuela_libre_violencia1_6bc9a49694
Fomenta Gobierno de Victoria educación libre de violencia
publicidad

Más Vistas

captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
inicia_proceso_tramite_becas_escuelas_particulares_9e40334e90
Arranca proceso de becas en escuelas particulares 2026-2027
seleccion_de_iran_mundial_2026_20fb697a5e
Irán anuncia que no participará en el Mundial 2026 tras conflicto
publicidad
×