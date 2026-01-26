Podcast
Internacional

Ryan Wedding se declara no culpable ante tribunal de EUA

Según autoridades estadounidenses, este hombre figuraba en la lista de los 10 individuos más buscados por el FBI en la Unión Americana

  • 26
  • Enero
    2026

Ryan Wedding, ex atleta olímpico canadiense, compareció este lunes 26 de enero ante un Tribunal Federal de California, en EUA, donde se declaró inocente de los cargos relacionados con tráfico de drogas y homicidio que enfrenta en ese país.

Durante la audiencia inicial, el imputado se presentó vestido con uniforme penitenciario y con grilletes en las piernas. Ante el juez, confirmó su identidad y señaló que comprendía las acusaciones formuladas en su contra. Tras la comparecencia, se determinó que permanezca en prisión preventiva sin derecho a fianza mientras se desarrolla el proceso judicial.

Traslado a EUA tras detención en México

Wedding fue detenido la semana pasada en territorio mexicano y posteriormente trasladado a EUA, donde quedó bajo custodia de autoridades federales. El imputado enfrenta múltiples cargos criminales en cortes estadounidenses, vinculados con actividades de narcotráfico y hechos de violencia.

ryan-atleta-canadiense-detenido.jpg

El canadiense, de 44 años, figuraba en la lista de los 10 individuos más buscados por autoridades de EUA. Antes de su vinculación con actividades ilícitas, tuvo participación como atleta olímpico en la disciplina de snowboard.

Autoridades lo identifican como objetivo prioritario

De acuerdo con expedientes judiciales en EUA, Wedding era considerado un objetivo prioritario por agencias de seguridad debido a su presunta participación en redes internacionales de tráfico de drogas. También era conocido por diversos alias, entre ellos ‘Thor’‘El Jefe’‘Giant’ y ‘Public Enemy’.

Las investigaciones lo vinculan con estructuras criminales que operan en distintas regiones, lo que derivó en su inclusión dentro de los principales objetivos de captura a nivel internacional.

ryan-canadiense-detenido.jpg

Sheinbaum descarta operativo del FBI en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) no llevó a cabo ningún operativo en territorio nacional para la detención de Ryan Wedding. La mandataria precisó que el ciudadano canadiense se entregó de manera voluntaria en la embajada estadounidense ubicada en la Ciudad de México.

Durante la conferencia matutina del 26 de enero de 2026, Sheinbaum subrayó que no existen operaciones conjuntas entre México y EUA dentro del territorio nacional y recalcó que dichas acciones no están permitidas por el marco legal vigente.

Limitaciones legales para agencias extranjeras

La presidenta explicó que los agentes del FBI y de otras agencias extranjeras conocen las restricciones establecidas por la Constitución y por la Ley de Seguridad Nacional, las cuales delimitan su actuación en México.

Las autoridades mexicanas reiteraron que cualquier procedimiento relacionado con personas buscadas por otros países debe realizarse conforme a los canales diplomáticos y legales establecidos.


Comentarios

