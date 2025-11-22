Festival de elogios en reunión de Trump con Mamdani

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con el recién elegido alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en la Casa Blanca, en lo que se anunció como el enfrentamiento político del año, pero que en cambio se convirtió en un festival de elogios.

En su discurso de victoria electoral, el alcalde, autodenominado socialista demócrata, llamó a Trump "déspota".

Y antes de la reunión del viernes, la portavoz del presidente había calificado la visita de Mamdani como la de un "comunista que llega a la Casa Blanca".

Pero, uno al lado del otro en el Despacho Oval, ambos hombres adoptaron un tono sorprendentemente conciliador.

Una y otra vez, ambos enfatizaron su interés común en abordar la crisis de asequibilidad de la ciudad de Nueva York. Sonreían con frecuencia, y Trump incluso pareció divertido cuando los periodistas le preguntaron sobre los ataques políticos que Mamdani le había lanzado.

El tono de la reunión pareció sorprender a los observadores políticos, pero dio una señal de que ambos hombres comprenden que abordar la crisis de asequibilidad es crucial para su éxito político.

Queda por ver si la tregua durará una vez que Mamdani asuma el cargo el 1 de enero.

Hasta entonces, "Lo apoyaré", dijo Trump.

Trump, lleno de elogios

La compenetración fue evidente desde el momento en que comenzaron a hablar con la prensa.

De cara a los medios tras una reunión privada, Mamdani se situó a la derecha de Trump con las manos entrelazadas, mientras el presidente se sentaba tras el Escritorio Resolute. Su lenguaje corporal era relajado, especialmente el de Trump.

Trump no solo se abstuvo de atacar a Mamdani, sino que lo elogió en numerosas ocasiones.

El presidente expresó su esperanza de que Mamdani fuera un "alcalde realmente excepcional".

Más tarde, el presidente añadió que estaba "seguro de que puede hacer un excelente trabajo".

Desestimando las preguntas sobre la yihad y el fascismo

Mamdani y Trump intercambiaron pullas políticas durante las elecciones a la alcaldía. El viernes, un periodista presente en la sala les recordó a ambos que Trump había llamado a Mamdani "comunista" y que Mamdani se había referido al presidente como "déspota".

Ambos eludieron múltiples preguntas sobre sus declaraciones anteriores y volvieron a los elogios.

Trump incluso dejó que Mamdani respondiera a una pregunta sobre si el alcalde electo pensaba que el presidente era "fascista".

"No importa, puedes decir que sí", intervino Trump, dándole a Mamdani un ligero golpecito en el brazo y sonriendo. "Es más fácil que explicarlo".

Lo más cerca que Trump estuvo de criticar la política de Mamdani fue decirles a los periodistas: "Tiene opiniones que no son muy originales".

Quizás lo más sorprendente fue que Trump desestimó una pregunta que se hacía eco de un ataque a Mamdani por parte de uno de sus principales aliados políticos en Nueva York.

"¿Crees que estás junto a un 'yihadista' ahora mismo en el Despacho Oval?" —preguntó un periodista, citando a la congresista republicana Elise Stefanik, quien se postula para gobernadora del estado de Nueva York.

"No, no lo creo", respondió Trump rápidamente.

"A veces se dicen cosas en campaña", dijo Trump sobre Stefanik. "Es una persona muy capaz".

Uniendo lazos a través de las raíces neoyorquinas

Mamdani y Trump tienen algo en común: ambos son neoyorquinos y han considerado el distrito de Queens su hogar.

La casa de la infancia de Trump está en el barrio de Jamaica Estates, mientras que Mamdani reside actualmente en Astoria.

Ambos compartían una "admiración y un amor compartidos" por la ciudad, afirmó Mamdani.

Aunque Trump rara vez pasa tiempo en el rascacielos de Manhattan que lleva su nombre últimamente, habló con cariño de su ciudad natal durante toda la conferencia de prensa.

"Esta ciudad podría ser increíble; si logra un éxito espectacular, seré muy feliz", dijo Trump.

En un momento dado, el presidente sugirió que, en una vida política diferente, le habría gustado ser alcalde de Nueva York.

Enfoque en la asequibilidad

Quizás parte de la razón por la que ambos hombres se mostraron tan de acuerdo el viernes fue su enfoque compartido en el costo de la vida.

Trump ganó la reelección el año pasado tras insistir incansablemente en el tema de la alta inflación que frustró a los votantes en 2024. A medida que los consumidores se preocupan cada vez más por el costo de los alimentos, la vivienda y otros productos básicos, Trump ha intentado transmitir un mensaje de estabilidad económica.

Durante su campaña electoral en la ciudad de Nueva York, Mamdani se centró en la falta de vivienda asequible y propuso congelar los aumentos de alquiler en ciertos apartamentos con alquiler estabilizado, entre otras iniciativas.

Mamdani dijo que él y Trump discutieron cómo "ofrecer asequibilidad a los neoyorquinos".

Siempre que se le preguntaba sobre sus diferentes puntos de vista, el alcalde electo volvía a este tema.

Ante una pregunta sobre sus diferentes puntos de vista sobre la consecución de la paz en Oriente Medio, Mamdani respondió que los votantes de Trump le habían expresado su deseo de "poner fin a las guerras eternas" y de que los líderes abordaran "la crisis del coste de la vida".

En cuanto a la aplicación de la ley y la inmigración, también parecieron encontrar puntos en común. Mamdani afirmó que él y Trump hablaron sobre las operaciones federales de control de inmigración en Nueva York y transmitió las preocupaciones de los residentes sobre cómo se están llevando a cabo.

Sin embargo, Trump afirmó que hablaron más de delincuencia que de inmigración.

"Él no quiere ver delincuencia y yo no quiero ver delincuencia", declaró el presidente. Tenía "muy pocas dudas" de que ambos no se llevarían bien en ese tema.

Trump incluso afirmó que se sentiría seguro viviendo en una Nueva York liderada por Mamdani.

¿Una complicación para la estrategia republicana?

La cordialidad que se vio el viernes podría complicar los intentos de los republicanos de usar al autodenominado socialdemócrata como un fantasma en las próximas elecciones intermedias de 2026, cuando el control del Congreso estadounidense estará en juego.

En las elecciones de principios de este mes, los republicanos tuvieron dificultades y los demócratas ganaron contiendas clave. No está claro si esta tendencia se mantendrá.

Los republicanos tenían planes para convertir a Mamdani en la imagen del Partido Demócrata, según el sitio web de noticias estadounidense Axios. Entre ellos, se incluía presentarlo como antipolicía, anticapitalista y antiisraelí para dar ventaja a los republicanos en contiendas clave.

Pero la camaradería en el Despacho Oval podría socavar esa estrategia.

Aunque elogió a Mamdani, el presidente dijo que creía que el nuevo alcalde "sorprendería a algunos conservadores".

