Francia confirma caso de ébola en médico que trabajó en Congo

El paciente permanece aislado y en condición estable, mientras las autoridades iniciaron una investigación epidemiológica

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Las autoridades sanitarias de Francia confirmaron este miércoles un caso de ébola en un médico que regresó recientemente de la República Democrática del Congo, país que enfrenta uno de los brotes más importantes registrados en los últimos años.

El Ministerio de Salud francés informó que el paciente participó en una misión humanitaria en una de las regiones afectadas por la enfermedad y fue atendido de inmediato en un centro médico especializado tras su llegada al territorio francés.

Aunque la identidad del médico no fue revelada, las autoridades precisaron que se encuentra en condición estable y bajo estricta vigilancia médica.

Activan protocolos sanitarios

El gobierno francés aseguró que se aplicaron todas las medidas de seguridad previstas para este tipo de casos desde el momento en que el paciente ingresó al país.

Entre las acciones implementadas destacan el aislamiento inmediato del médico y su traslado bajo protocolos especiales para evitar cualquier riesgo de transmisión.

Las autoridades subrayaron que el procedimiento se realizó en condiciones seguras y que no existe, por el momento, evidencia de una propagación adicional del virus dentro de Francia.

Tras la confirmación del caso, el Ministerio de Salud puso en marcha una investigación epidemiológica para identificar a todas las personas que pudieron haber tenido contacto con el paciente.

Los posibles contactos serán monitoreados por las autoridades sanitarias regionales y permanecerán bajo observación durante 21 días, periodo que corresponde al tiempo máximo de incubación del virus.

El objetivo es detectar oportunamente cualquier síntoma y evitar posibles cadenas de transmisión.

Congo enfrenta un brote con más de 1,000 contagios

De acuerdo con datos del Ministerio de Salud de la República Democrática del Congo, el actual brote suma 1,094 casos confirmados y 277 fallecimientos.

Las autoridades congoleñas reconocen que la cifra real podría ser mayor debido a que existen zonas donde el acceso sanitario es limitado y no todos los casos han sido identificados.

Además, los especialistas consideran que el pico de contagios aún podría no haberse alcanzado.

El brote fue declarado oficialmente el pasado 15 de mayo y está asociado al virus de Bundibugyo, una variante del ébola para la que actualmente no existen vacunas ni tratamientos específicos aprobados.