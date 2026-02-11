Podcast
Internacional

Fue una mujer, la tiradora de la masacre en Canadá

La joven de apenas 18 años padecía de sus facultades mentales y también asesinó a su madre y hermanastro. Carney declara luto nacional por 6 días

  • 11
  • Febrero
    2026

La policía canadiense identificó a la persona que llevó a cabo el tiroteo mortal en una escuela de Columbia Británica la tarde del martes 10 de febrero; se trata de Jesse Van Rootselaar, una mujer de 18 años con problemas de salud mental.

La asesina se suicidó tras el tiroteo en Tumbler Ridge, una comunidad remota de 2,400 personas y cuya principal ocupación es la minería y la docencia. La policía también se retractó respecto al número de muertos, pues confirmó solo nueve decesos, incluyendo a Van Rootselaar, de los diez reportados inicialmente.

Van Rootselaar ya había sido detenida anteriormente en virtud de la Ley Provincial de Salud Mental para una evaluación, según el subcomisario Dwayne McDonald, comandante de la Real Policía Montada de Canadá. Asistió a la escuela, pero la abandonó hace cuatro años.

"La policía había asistido a su casa en múltiples ocasiones durante los últimos años, lidiando con preocupaciones de salud mental hacia la hoy occisa", dijo McDonald.

A diferencia de Estados Unidos, en Canadá los tiroteos escolares son prácticamente desconocidos y al principio los políticos federales tuvieron dificultades para mantener la compostura.

"Saldremos adelante con esto. "Aprenderemos de esto", dijo a los periodistas el primer ministro Mark Carney, visiblemente molesto.

Carney pospuso un viaje a Europa y ordenó luto nacional por siete días en el país y demandó que las banderas en todos los edificios gubernamentales ondearan a media asta durante este periodo.

Horas más tarde, los legisladores de la Cámara de los Comunes guardaron un momento de silencio en honor a las víctimas.

"Es un pueblo de mineros, profesores, trabajadores de la construcción, familias que han construido sus vidas allí, gente que siempre se ha apoyado mutuamente... "Tumbler Ridge representa lo mejor de Canadá", dijo el primer ministro frente a la Cámara.

Finalmente, trascendió que Van Rootselaar era una mujer transexual, pues nació varón, pero comenzó a identificarse como mujer hace seis años. La sospechosa también asesinó primero a su madre, de 39 años, y después a su hermanastro de 11 años en su casa. Los motivos para abrir fuego contra ellos y contra la comunidad estudiantil aún permanecen sin ser aclarados.


IMG_7811_8d2d99cbf4
