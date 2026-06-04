Fujimori y Sánchez cerrarán campañas presidenciales esta noche

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez finalizarán durante la noche de este jueves sus campañas de cara a la segunda vuelta presidencial que se celebrará el domingo en Perú.

Fujimori pasa a la segunda ronda con mayor número de votos

Fujimori se consolidó como la aspirante más votada en la primera vuelta de las elecciones al conseguir el 17.19% del total. Por ello, convocó a sus seguidores al cierre de campaña en el distrito de Ate, en el este de la captial.

Esta concentración se llevará a cabo en la Arena Monumental, donde la líder del partido Fuerza Popular reunirá a sus copartidarios.

Durante un mitin en la ciudad de Sullana, Fujimori le declaró "la guerra frontal" a los extorsionadores y los sicarios, cuyo accionar delictivo se ha incrementado en el país, principalmente en Lima y las ciudades de la costa peruana.

"Extorsionan y cobran cupos a los comerciantes, bodegueros, pescadores y a los transportistas. Escúchenme bien claro, desde aquí en Sullana declaro la guerra a los extorsionadores y a los sicarios. Le declaro la guerra a estos criminales", sostuvo.

Sánchez llama a 35 millones de ciudadanos a votar

Por su parte, Sánchez realizará su mitin de cierre de campaña en el Campo de Marte, en las cercanías del centro histórico de Lima. Un hecho inusual debido a que la municipalidad capitalina le negara el permiso para que lo hiciera en el Paseo de Los Héroes Navales, donde generalmente se realiza.

La municipalidad aseguró que ese espacio se encuentra en una zona declarada intangible, aunque en las últimas semanas sí permitió que el líder de su agrupación y excandidato presidencial, Rafael López Aliaga.

Por ello, Sánchez emitió un mensaje para corregir la decisión "con sentido democrático"; pero luego, su equipo de campaña informó que el mitin se celebrará en la Avenida de la Peruanidad.

Por otra parte, reafirmó el miércoles su propuesta de convocar a un referéndum para plantear el cambio de la Constitución que fue promulgada en 1993, durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), el padre de su rival electoral.

Con mítines convocados en Lima, ambos candidatos buscarán conseguir los votos decisivos que les permitan gobernar el país durante el periodo 2026-2031.

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