Fujimori aventaja a Sánchez con más de 33 mil votos en Perú

La ventaja de la candidata Keiko Fujimori sobre Roberto Sánchez superó los más de 33,000 votos al llegar al 99.05% del escrutinio de la segunda vuelta presidencial en Perú.

De acuerdo con la más reciente actualización de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la candidata de Fuerza Popular tiene el 50.092% del sufragio, mientras que el aspirante de Juntos por el Perú recibe el 49.908%.

Faltan 881 actas de votación por evaluar

Nueve días después de la segunda ronda electoral, aún quedan 881 actas de votación observadas que deben ser evaluadas por los Jurados Electorales Especiales (JEE) de las 92,766 actas emitidas por el número de mesas de sufragio.

En manos de los jurados especiales, las actas son revisadas por sus miembros para resolver las quejas presentadas, generalmente por los grupos políticos en contienda.

Hasta la fecha, los jurados electorales han recibido 1,661 actas de votación observadas, de las cuales el 93.5 % fueron resueltas con su respectivo pronunciamiento.

Sin embargo, han pasado a la etapa del recuento de votos 177 actas, de las cuales 69 han tenido ya la audiencia pública y queda más de un 60 % por revisarse.

Una portavoz del JNE reiteró en la víspera que el plazo máximo para la proclamación de los resultados finales de la segunda vuelta presidencial es a mediados de julio, a menos de dos semanas del cambio de mando e inicio del siguiente periodo gubernamental.

¿Cuáles son las propuestas de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?

La propuesta de Keiko Fujimori se enfoca en el orden, la inversión privada y la modernización tecnológica frente a la crisis de inseguridad.

Defiende un modelo de economía social de mercado con un fuerte respeto a la propiedad privada y a los contratos vigentes. Su estrategia económica busca la consolidación fiscal y un plan de desregulación masiva para eliminar trámites burocráticos y acelerar los tiempos en los proyectos de gran inversión.

Mientras que Roberto Sánchez plantea una agenda de industrialización, cambio social y mayor protagonismo estatal.

Su enfoque inicial contemplaba la derogación de leyes que limitaban la lucha contra el crimen organizado. En su plan de segunda vuelta, prioriza políticas con participación comunitaria enfocadas en combatir las causas estructurales de la violencia, la reforma integral y depuración interna de la Policía Nacional.

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