Claudia Sheinbaum conversa por teléfono con Gustavo Petro

En un esfuerzo por consolidar el bloque regional y ampliar la cooperación transcontinental, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo este miércoles una conversación telefónica con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum. Durante la llamada, ambos mandatarios abordaron temas de la agenda global, con especial énfasis en el conflicto en Oriente Medio y la integración de América Latina. México asegura presencia en la cumbre Celac-África Uno de los puntos clave del diálogo fue la confirmación por parte de la presidenta Sheinbaum de la participación de México en la reunión de jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y mandatarios africanos. La Presidencia de Colombia informó que el país norteamericano estará representado por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, en la cita programada para el próximo 21 de marzo en la capital colombiana. "El país estará representado por el canciller Juan Ramón de la Fuente", detalló el despacho de Petro a través de sus canales oficiales, subrayando la relevancia de este foro de alto nivel.

Un puente entre dos continentes

Bogotá se convertirá en el epicentro de la diplomacia sur-sur del 18 al 21 de marzo, al albergar el Foro de Alto Nivel de la Celac y la Unión Africana (UA). Este encuentro tiene como objetivos primordiales:

Fortalecer la cooperación política y económica entre ambas regiones.

Fomentar el intercambio cultural .

Establecer una agenda común frente a desafíos globales.

Relevo en la presidencia de la Celac

La jornada del 21 de marzo marcará también un hito administrativo para el bloque regional, ya que Colombia entregará a Uruguay la presidencia pro tempore de la Celac.

Este evento busca superar el precedente de la IV Cumbre de la Celac y la Unión Europea celebrada en noviembre pasado en Santa Marta, la cual se vio empañada por una baja asistencia de mandatarios. Con el respaldo de figuras como Sheinbaum y la integración de la Unión Africana, la administración de Petro apuesta por revitalizar el protagonismo de Colombia en la escena internacional antes de ceder el liderazgo del organismo.

Comentarios