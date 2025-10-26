Cerrar X
Internacional

Hamás amplía la búsqueda de cuerpos de rehenes en Gaza

Hamás amplió el domingo su búsqueda de los cuerpos de rehenes en nuevas áreas de la Franja de Gaza, informó el grupo palestino

  • 26
  • Octubre
    2025

 Hamás amplió el domingo su búsqueda de los cuerpos de rehenes en nuevas áreas de la Franja de Gaza, informó el grupo palestino, al día siguiente de que Egipto desplegara un equipo de expertos y equipo pesado para ayudar a recuperar los cuerpos.

Según el frágil alto el fuego mediado por Estados Unidos, alcanzado el 10 de octubre, se espera que Hamás devuelva todos los restos de los rehenes israelíes lo antes posible. Israel acordó devolver 15 cuerpos de palestinos por cada cuerpo de un rehén.

Hasta ahora, Israel ha devuelto los cuerpos de 195 palestinos. Desde entonces, Hamás ha devuelto 18 cuerpos de rehenes, pero en los últimos cinco días no ha liberado ninguno.

Un equipo egipcio en Gaza

Un equipo egipcio y equipamiento pesado, como una excavadora y bulldozers, ingresaron a Gaza el sábado para ayudar a buscar los cuerpos de los rehenes, dentro de los esfuerzos de mediadores internacionales para apuntalar el alto el fuego, dijeron dos funcionarios egipcios, quienes hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con los medios.

El jefe de Hamás en Gaza, Khalil al-Hayya, dijo que el grupo palestino comenzó a buscar en nuevas áreas los cuerpos de 13 rehenes que permanecen en el enclave, según comentarios compartidos por el grupo el domingo temprano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el sábado que estaba "observando muy de cerca" para asegurar que Hamás devuelva más cuerpos en las próximas 48 horas. "Algunos de los cuerpos son difíciles de alcanzar, pero otros pueden devolverlos ahora y, por alguna razón, no lo están haciendo", escribió en Truth Social.

Al-Hayya, quien también es el principal negociador de Hamás, dijo a un medio egipcio la semana pasada que los esfuerzos para recuperar los cuerpos enfrentaban desafíos debido a la destrucción masiva, que los ha sepultado a mucha profundidad.

Ataques israelíes hieren a cuatro en el centro de Gaza

Las fuerzas israelíes atacaron el campamento de refugiados de Nuseirat en el centro de Gaza el sábado por la noche, por segunda vez en una semana, según el Hospital Awda que recibió a los heridos.

El ejército israelí afirmó que tenía como objetivo a milicianos asociados al grupo Yihad Islámica Palestina que planeaban atacar a las tropas israelíes.

Yihad Islámica, el segundo grupo armado más grande en Gaza, negó que estuviera preparando un ataque.

Hamás calificó el ataque como una "clara violación" del acuerdo de alto el fuego y acusó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de intentar sabotear los esfuerzos de Trump para poner fin a la guerra.

“Por supuesto, también frustramos riesgos mientras se están formando, antes de que se lleven a cabo, como hicimos justo ayer en la Franja de Gaza”, dijo Netanyahu en respuesta al ataque, al inicio de su reunión semanal del gabinete el domingo.

Netanyahu recordó que Israel seguía firmemente a cargo de su propia seguridad, después de que la semana pasada circularan acusación de que el gobierno de Trump estaba dictando los términos de la respuesta de Israel a las preocupaciones de seguridad en Gaza. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, rechazó las especulaciones al respecto durante su visita.

Fue la misma área que Israel atacó en una serie de bombardeos el 19 de octubre, después de que el ejército acusara a milicianos de Hamás de matar a dos soldados israelíes. Ese día, Israel lanzó decenas de ataques mortales en toda Gaza, matando al menos a 36 palestinos, incluidas mujeres y niños, según las autoridades de salud de la franja. Fue el desafío más serio al frágil alto el fuego.

El ataque del sábado en Nuseirat ocurrió unas horas después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dejara Israel, el último de una serie de altos funcionarios estadounidenses en visitar Israel y un nuevo centro de coordinación civil y militar que intenta supervisar el alto el fuego. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, estuvo en Israel a principios de esta semana, y los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, el año del presidente, también estuvieron en Israel.

Rubio dijo el sábado, cuando viajaba a Qatar, que Israel, Estados Unidos y los otros mediadores del acuerdo de alto el fuego en Gaza están compartiendo información para frustrar cualquier amenaza y que eso les permitió identificar un posible ataque inminente el fin de semana pasada.

Alrededor de 200 militares estadounidenses trabajan junto al ejército israelí y delegaciones de otros países en el centro de coordinación, planificando la estabilización y reconstrucción de Gaza.


