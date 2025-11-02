Cerrar X
Internacional

Israel dice que ha recibido los restos de tres rehenes de Gaza

Israel anunció este domingo que recibió los restos de tres rehenes que habían sido retenidos por el grupo palestino Hamás en la Franja de Gaza

  • 02
  • Noviembre
    2025

Israel anunció este domingo que recibió los restos de tres rehenes que habían sido retenidos por el grupo palestino Hamás en la Franja de Gaza y que serán examinados por expertos forenses, mientras se mantenía un frágil alto al fuego.

Un comunicado de Hamás indicó anteriormente que los restos fueron encontrados el domingo en un túnel en el sur de Gaza.

Desde que el alto al fuego en Gaza entró en vigor el 10 de octubre, Hamás ha liberado los restos de 17 rehenes, quedando 11 en Gaza, antes de la entrega del domingo.

Los milicianos han liberado uno o dos cuerpos cada pocos días. Israel ha instado a un progreso más rápido, y en ciertos casos ha manifestado que los restos no pertenecen a ningún rehén. Hamás ha dicho que el trabajo se complica por la devastación generalizada.

El ejército israelí dijo que la identificación oficial de estos restos se deberá entregar primero a las familias

Las emociones en torno a los restos han sido intensas entre las familias, que continúan reuniéndose semanalmente.

El sábado por la noche, Moran Harari, amiga de la fallecida Carmel Gat, instó a Israel a mostrar moderación.

"Esta maldita guerra ha cobrado tantas vidas de personas queridas en ambos lados de la cercanía. Esta vez, no debemos caer en ella de nuevo", dijo Harari durante una manifestación en Jerusalén.

Israel, a su vez, ha estado liberando los restos de 15 palestinos a cambio de la devolución de los restos de un rehén israelí.

Los funcionarios de salud en Gaza han tenido dificultades para identificar cuerpos sin acceso a kits de ADN. Solo 75 de los 225 cuerpos palestinos devueltos desde que comenzó el alto el fuego han sido identificados, según el Ministerio de Salud de Gaza, que ha publicado fotos de los restos con la esperanza de que las familias los reconozcan

No está claro si los palestinos devueltos murieron en Israel durante el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023, murieron bajo custodia israelí o fueron recuperados de Gaza por tropas durante la guerra.

El intercambio ha sido la parte central de la fase inicial del alto el fuego mediado por Estados Unidos. El plan de 20 puntos incluye la formación de una fuerza internacional de estabilización de socios árabes y otros que trabajaría con Egipto y Jordania para asegurar las fronteras de Gaza y garantizar que se respete el alto el fuego

Varias naciones han mostrado interés en participar en una fuerza de mantenimiento de la paz, pero han solicitado un mandato claro del Consejo de Seguridad de la ONU antes de comprometer tropas.

Otras preguntas difíciles incluyen el desarme de Hamás y la gobernanza de una Gaza posguerra, así como cuándo y cómo se incrementará la ayuda humanitaria.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu declaró el domingo anterior que "todavía hay focos de Hamás" en partes de Gaza controladas por fuerzas israelíes.

"En realidad hay dos en Rafah y Jan Yunis, y serán eliminados", dijo Netanyahu durante una reunión de gabinete.

La guerra más mortífera y destructiva jamás librada entre Israel y Hamás comenzó con el ataque liderado por Hamás en 2023 que mató a unas 1,200 personas y tomó a otras 251 como rehenes

La ofensiva militar de Israel ha matado a más de 68,600 palestinos en Gaza, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre civiles y combatientes. El ministerio, parte del gobierno dirigido por Hamás y compuesto por profesionales médicos, mantiene registros detallados considerados generalmente confiables por expertos independientes.

Israel, que ha negado las acusaciones de genocidio en Gaza por parte de una comisión de investigación de la ONU y otros, ha cuestionado las cifras del ministerio sin proporcionar su propio recuento.


