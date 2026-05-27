Israel afirma que asesinó al nuevo líder militar de Hamás en Gaza

Israel informó este miércoles que asesinó el nuevo líder del ala militar de Hamás durante bombardeos en Gaza.

El ejército israelí y el ministro de Defensa, Israel Katz, señalaron que los bombardeos mataron a Mohammed Odeh. Hamás no comentó al respecto.

Al menos cinco personas fallecieron y 12 resultaron heridas en el ataque, incluidos Odeh, su esposa, su hijo y su hija y otra mujer, según hospitales locales.

Miles de personas para el funeral conjunto de la familia de Odeh

Miles de personas se reunieron el miércoles para el funeral conjunto de la familia de Odeh en el enclave. Los dolientes cubrieron los cuatro cuerpos con banderas verdes de Hamás y marcharon desde una mezquita por la ciudad, mientras coreaban consignas y disparaban al aire.

Katz lo calificó como “uno de los ideólogos” de los ataques del 7 de octubre de 2023, que desencadenaron más de dos años de guerra en Gaza.

“Prometimos eliminar a todos los que lideraron la masacre del 7 de octubre y esto es lo que haremos: todos están destinados a morir, en todas partes”, escribió Katz.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que se prepara para las elecciones de otoño, también se amenazó con que Israel atacará a todos los involucrados en el ataque del 7 de octubre de 2023.

Conmemoran Eid al-Adha en medio de ataques masivos

El ataque se produjo mientras los musulmanes se preparaban para el Eid al-Adha, normalmente un momento alegre de reuniones familiares y grandes comidas.

La “Fiesta del Sacrificio”, es una festividad islámica celebrada por millones de musulmanes en todo el mundo. Esta conmemoración de cuatro días comienza durante la peregrinación del hajj a La Meca; también es conocida por ser una ocasión alegre en la que las familias se reúnen y los niños reciben ropa nueva y regalos.

El alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás en octubre pasado sigue siendo frágil. Los ataques israelíes han matado a más de 880 palestinos desde que el alto el fuego entró en vigor.

El Ministerio de Salud palestino en Gaza dice que más de 72,803 palestinos han muerto por fuego israelí. El ministerio, que forma parte del gobierno de Hamás en Gaza, no ofrece un desglose de muertes de civiles y combatientes.

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