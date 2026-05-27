Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
israel_afirma_asesino_nuevo_lider_militar_hamas_gaza_d337f13bee
Internacional

Israel afirma que asesinó al nuevo líder militar de Hamás en Gaza

Katz lo calificó como 'uno de los ideólogos' de los ataques del 7 de octubre de 2023, que desencadenaron más de dos años de guerra en Gaza

  • 27
  • Mayo
    2026

Israel informó este miércoles que asesinó el nuevo líder del ala militar de Hamás durante bombardeos en Gaza.

El ejército israelí y el ministro de Defensa, Israel Katz, señalaron que los bombardeos mataron a Mohammed Odeh. Hamás no comentó al respecto.

Al menos cinco personas fallecieron y 12 resultaron heridas en el ataque, incluidos Odeh, su esposa, su hijo y su hija y otra mujer, según hospitales locales.

Miles de personas  para el funeral conjunto de la familia de Odeh 

Miles de personas se reunieron el miércoles para el funeral conjunto de la familia de Odeh en el enclave. Los dolientes cubrieron los cuatro cuerpos con banderas verdes de Hamás y marcharon desde una mezquita por la ciudad, mientras coreaban consignas y disparaban al aire. 

israel-afirma-asesino-nuevo-lider-militar-hamas-gaza.jpg

Katz lo calificó como “uno de los ideólogos” de los ataques del 7 de octubre de 2023, que desencadenaron más de dos años de guerra en Gaza.

“Prometimos eliminar a todos los que lideraron la masacre del 7 de octubre y esto es lo que haremos: todos están destinados a morir, en todas partes”, escribió Katz.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que se prepara para las elecciones de otoño, también se amenazó con que Israel atacará a todos los involucrados en el ataque del 7 de octubre de 2023.

Conmemoran Eid al-Adha en medio de ataques masivos

El ataque se produjo mientras los musulmanes se preparaban para el Eid al-Adha, normalmente un momento alegre de reuniones familiares y grandes comidas.

La “Fiesta del Sacrificio”, es una festividad islámica celebrada por millones de musulmanes en todo el mundo. Esta conmemoración de cuatro días comienza durante la peregrinación del hajj a La Meca; también es conocida por ser una ocasión alegre en la que las familias se reúnen y los niños reciben ropa nueva y regalos.

israel-afirma-asesino-nuevo-lider-militar-hamas-gaza.jpg

El alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás en octubre pasado sigue siendo frágil. Los ataques israelíes han matado a más de 880 palestinos desde que el alto el fuego entró en vigor. 

El Ministerio de Salud palestino en Gaza dice que más de 72,803 palestinos han muerto por fuego israelí. El ministerio, que forma parte del gobierno de Hamás en Gaza, no ofrece un desglose de muertes de civiles y combatientes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Netanyahu_20c298b40e
Ordena Netanyahu ampliar el control de Israel en Gaza al 70%
Netanyahu_26e19894a9
Acusarán asesor de Netanyahu de filtrar secretos de Israel
israel_lanza_ataque_en_gaza_contra_jefe_de_hamas_c591b67d89
Israel lanza ataque en Gaza contra jefe del brazo armado Hamás
publicidad

Últimas Noticias

IMG_1468_13f9509de2
Hijo de Yahir publica foto con su padre y lanza mensaje
Captura_de_pantalla_2026_05_28_203756_0c8688f675
Ejército refuerza protocolos ante inundaciones en Matamoros
IMG_5017_0338a64f93
Entrega Mijes aparatos ortopédicos, en alianza con la IP
publicidad

Más Vistas

trabajadores_sacan_provecho_a_prestamos_5cb8126bf5
Se dispara ola de fraudes por Sofomes en Nuevo León
libro_tiro_libre_06_5992fb961c
UANL impulsa lectura y deporte con libro rumbo al Mundial
finanzas_hoteles_nl_0f79807ddd
A 15 días del Mundial en NL... ¡hoteles no se llenan!
publicidad
×