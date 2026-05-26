Israel lanza ataque en Gaza contra jefe del brazo armado Hamás

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que sus tropas atacaron este martes a Muhammad Odeh, líder del brazo militar del grupo islamista Hamás en la Franja de Gaza.

A través de un comunicado conjunto, Netanyahu explica el objetivo del ataque, pero no se detalla dónde se llevó a cabo ni si Odeh resultó herido o muerto en él.

Fuentes médicas del enclave informaron que las tropas israelíes lanzaron en la noche de este martes un ataque con tres misiles contra un edificio residencial del barrio Rimal de la ciudad de Gaza, en el que murió una mujer y resultaron heridas siete personas, entre ellas dos niñas.

Los heridos fueron trasladados al hospital Shifa de la capital gazatí, según las mismas fuentes.

Después de este ataque, se registró otra agresión perpetrada por un helicóptero israelí en el mismo barrio contra un vehículo.

En los cielos de la ciudad de Gaza se percibe un gran despliegue de helicópteros, drones de vigilancia y de combate.

El Ejército israelí no respondió sobre si estos ataques fueron los que tenían como objetivo a Odeh, seleccionado según Israel para reemplazar a Izz al Din al Hadad, el antiguo líder de las Brigadas al Qasam, brazo militar de Hamás, que fue asesinado por Israel el 15 de mayo en Gaza.

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