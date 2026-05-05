Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
hegseth_asegura_iran_no_cuenta_con_delfines_kamikazes_b353e05261
Internacional

Hegseth asegura que Irán no tiene 'delfines kamikaze'

A finales de abril, se revelaron diversos reportes sobre el uso de animales como arma para tratar de romper el bloqueo estadounidense

  • 05
  • Mayo
    2026

El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, descartó este martes los reportes de que Irán podría recurrir a delfines equipados con minas para atacar a los navíos estadounidenses y forzar el bloqueo naval de Washington a las costas iraníes.

"No puedo confirmar ni desmentir si disponemos de delfines kamikazes, pero sí puedo confirmar que ellos (los iraníes) no los tienen".

Por su parte, el presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, aseguró que "no había oído hablar de ese asunto de los delfines kamikazes".

A finales de abril, se revelaron diversos reportes sobre el uso de animales como arma para tratar de romper el bloqueo estadounidense a los puertos y barcos de la República Islámica.

Medios aseguran que Teherán podría emplear armamento inédito

The Wall Street Journal citó a funcionarios iraníes que declararon que Teherán "podría emplear armamento inédito para atacar a los buques de guerra estadounidenses, incluyendo desde submarinos hasta delfines portadores de minas".

El Pentágono advirtió que, a pesar de que Irán ha atacado en más de diez ocasiones a los navíos estadounidenses desde el comienzo del actual alto el fuego, todos estos incidentes se han mantenido de momento por debajo del "umbral" que justificaría el reinicio de operaciones de combate a gran escala.

Hegseth indicó a los periodistas que la operación iniciada la víspera para facilitar el tránsito por el estrecho de Ormuz, así como de los buques atrapados en el bloqueo iraní a la vía, es completamente "defensiva" y "no busca un enfrentamiento".

Estas tensiones volvieron a escalar tras el inicio de la nueva operación estadounidense, en la que Washington movilizó centenares de aeronaves, destructores y drones, lo que ha logrado el paso de dos de sus buques mercantes por el estrecho.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

inter_buque_eua_415ca7094c
Arabia Saudita habría frenado operativo militar de EUA en Ormuz
AP_26126674496214_d191138164
Investigan si Argentina es origen de brote de hantavirus
jeffrey_epstein_efd6454008
Publican supuesta nota de suicidio de Jeffrey Epstein
publicidad

Últimas Noticias

Toluca_0c05d0d0f9
¡Otro round! Toluca golea a LAFC y disputará la 'Conca' vs Tigres
deportes_champions_3_803e8c0bf0
Lo que hay que saber sobre la final de la Champions 2026
ghdgfh_8fdd9d3263
Confirma Mariana Rodríguez que su tercer hijo será niña
publicidad

Más Vistas

escena_met_gala_2026_1a0acf9d32
Arranca la Met Gala 2026 con show musical y alfombra blanca
andres_mijes_solicitara_licencia_de_su_cargo_982b7dfebb
Andrés Mijes solicita licencia a la alcaldía; busca gubernatura
sheinbaum_conmemora_164_anivesario_de_batalla_puebla_8de410a2d1
Ninguna potencia extranjera nos dirá cómo gobernar: Sheinbaum
publicidad
×