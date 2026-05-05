Hegseth asegura que Irán no tiene 'delfines kamikaze'

El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, descartó este martes los reportes de que Irán podría recurrir a delfines equipados con minas para atacar a los navíos estadounidenses y forzar el bloqueo naval de Washington a las costas iraníes.

"No puedo confirmar ni desmentir si disponemos de delfines kamikazes, pero sí puedo confirmar que ellos (los iraníes) no los tienen".

Por su parte, el presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, aseguró que "no había oído hablar de ese asunto de los delfines kamikazes".

A finales de abril, se revelaron diversos reportes sobre el uso de animales como arma para tratar de romper el bloqueo estadounidense a los puertos y barcos de la República Islámica.

Medios aseguran que Teherán podría emplear armamento inédito

The Wall Street Journal citó a funcionarios iraníes que declararon que Teherán "podría emplear armamento inédito para atacar a los buques de guerra estadounidenses, incluyendo desde submarinos hasta delfines portadores de minas".

El Pentágono advirtió que, a pesar de que Irán ha atacado en más de diez ocasiones a los navíos estadounidenses desde el comienzo del actual alto el fuego, todos estos incidentes se han mantenido de momento por debajo del "umbral" que justificaría el reinicio de operaciones de combate a gran escala.

Hegseth indicó a los periodistas que la operación iniciada la víspera para facilitar el tránsito por el estrecho de Ormuz, así como de los buques atrapados en el bloqueo iraní a la vía, es completamente "defensiva" y "no busca un enfrentamiento".

Estas tensiones volvieron a escalar tras el inicio de la nueva operación estadounidense, en la que Washington movilizó centenares de aeronaves, destructores y drones, lo que ha logrado el paso de dos de sus buques mercantes por el estrecho.

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