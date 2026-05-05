Pide Rusia evitar escalada por freno en diálogo entre EUA e Irán

El gobierno de Rusia expresó su preocupación por el estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, en un contexto de creciente tensión en la región del golfo Pérsico.

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, lamentó que el proceso diplomático no avance y advirtió sobre los riesgos de una nueva escalada.

“Lamentamos que los acontecimientos en torno a Irán apunten a un estancamiento del proceso de negociación para resolver la situación en el golfo Pérsico”, señaló en un comunicado oficial.

Zajárova hizo un llamado directo a las partes involucradas para evitar un recrudecimiento del conflicto, especialmente ante los ataques que podrían impactar a países de la región.

Pidió “evitar un recrudecimiento de la violencia y daños a la infraestructura civil a consecuencia de los ataques contra Irán y los Estados árabes vecinos”.

La diplomática advirtió que, dada la tensión actual, cualquier acción podría detonar una “espiral de confrontación armada a gran escala”.

Moscú alerta sobre posibles provocaciones

En su posicionamiento, Rusia también alertó sobre la posibilidad de que actores externos intenten sabotear los esfuerzos de paz.

“Es importante mantenerse vigilantes ante posibles provocaciones de ciertas fuerzas que buscan socavar los esfuerzos de paz e impedir la estabilización general de la situación”, sostuvo Zajárova.

Rusia insiste en la vía diplomática

El Kremlin reiteró su postura histórica de privilegiar la solución política por encima de la militar.

Zajárova subrayó que Moscú aboga por resolver los desacuerdos “por medios políticos y diplomáticos, teniendo en cuenta los intereses de todos los Estados de la región”, y reafirmó la disposición de su país para colaborar en ese proceso.

Propuestas de Putin y tensión internacional

El posicionamiento ruso se da días después de que el presidente Vladímir Putin compartiera con su homólogo estadounidense, Donald Trump, una serie de propuestas para alcanzar un acuerdo en torno al programa nuclear iraní.

Mientras Washington mantiene su rechazo a que Teherán desarrolle dicho programa, Moscú ha defendido el derecho de Irán a utilizar energía nuclear con fines civiles, incluso ofreciendo procesar uranio iraní en territorio ruso.

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