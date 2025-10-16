Cerrar X
Internacional

Hombre admite que asesinó a su bebé tras fingir secuestro en EUA

Se presume que el hombre podría enfrentar una sentencia que va desde los 25 años de prisión hasta la cadena perpetua. Su esposa continúa sin brindar declaración

  • 16
  • Octubre
    2025

El padre de un bebé de siete meses que presuntamente fue plagiado al sur de California, se declaró culpable de asesinar al infante.

Jake Haro, de 32 años, reconoció varios cargos, incluido el asesinato del bebé, poner en peligro a un menor y presentar una denuncia policial falsa.

Emmanuel Haro fue declarado como desaparecido después de que su madre denunció que fue atacada en el estacionamiento de un centro comercial de San Bernardino, donde su bebé fue plagiado.

La mujer aseguró que le habían dado un golpe y quedó inconsciente, y al despertar se dio cuenta que el niño ya no estaba.

Autoridades emitieron una alerta para ubicar al bebé, lo que implicó a varias agencias de la ley. Tras encontrar diversas inconsistencias en la versión de los hechos, se llevó a cabo una investigación en contra de los padres.

Haro y su esposa fueron detenidos para ser acusados de asesinato. Aunque ambos se había declarado no culpables en la primera indagatoria, el padre aceptó que fue culpable del homicidio.

Se presume que el hombre enfrenta una posible sentencia que va desde 25 años hasta la cadena perpetua.

Aún no se han localizado los restos de los bebés.


