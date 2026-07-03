Trump promete ayudar a Gustavo Petro a salir de la lista OFAC

Donald Trump habló con Gustavo Petro, lo calificó como "un buen hombre" y prometió ayudarlo a salir de la lista de sanciones de la OFAC

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este viernes a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, como "un buen hombre" y aseguró que hará "lo posible" para ayudarlo a salir de la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), durante una conversación telefónica en la que ambos también abordaron la cooperación bilateral en materia de lucha contra el narcotráfico.

De acuerdo con un comunicado de la Presidencia de Colombia, la llamada se realizó alrededor de las 8:15 horas locales (13:15 GMT).

"Una vez pude conocerlo, pude entender que usted es un buen hombre".

Petro solicitó apoyo para salir de la lista OFAC

Según el Gobierno colombiano, cuyo mandato concluye el próximo 7 de agosto, Gustavo Petro aprovechó la conversación para solicitar el respaldo de Trump con el fin de abandonar la lista OFAC, en la que fue incluido el año pasado por decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Tras la llamada, el mandatario colombiano aseguró en su cuenta de X que el presidente estadounidense desconocía tanto su postura política respecto al presidente electo, Abelardo de la Espriella, como su permanencia en la lista de sanciones.

"Me extrañó que el presidente Donald Trump no supiera que yo no apoyaba a Abelardo de la Espriella y me sorprendió que no supiera que yo y mi familia aún estábamos incluidos en la lista OFAC, me prometió actuar en el tema".

Cooperación antidrogas y sustitución de cultivos

Durante la conversación, ambos mandatarios revisaron el avance del programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, una de las principales estrategias impulsadas por el Gobierno de Petro.

La Presidencia colombiana informó que el país cumplió la meta acordada de erradicar cerca de 30 mil hectáreas de cultivos ilícitos y prevé alcanzar las 41 mil hectáreas antes de que concluya el año.

Petro también solicitó a Trump mantener el apoyo financiero de Estados Unidos a este programa durante la administración del presidente electo Abelardo de la Espriella, ya que los recursos actuales concluirán el próximo 31 de diciembre.

Llamado contra la polarización

El mandatario colombiano señaló además que pidió el respaldo de Trump para evitar que la polarización política derive en nuevos hechos de violencia.

"Impedir que el odio creado en una parte de la sociedad colombiana no lleve a la sangre y la violencia de quienes los instigan y financian".

De acuerdo con Petro, ambos presidentes intercambiaron opiniones sobre el clima de polarización que enfrenta la región.

Cambio de tono entre ambos gobiernos

La conversación representa un cambio en la relación pública entre ambos mandatarios, luego de que la semana pasada Donald Trump afirmara que Gustavo Petro no le gustaba "en absoluto" y celebrara la victoria electoral de Abelardo de la Espriella, a la que calificó como "una gran victoria" para Estados Unidos.

Petro fue incorporado a la lista OFAC en septiembre del año pasado, después de que Trump lo acusara de ser un "líder del narcotráfico". La medida incluyó la revocación de su visa estadounidense y profundizó las tensiones diplomáticas entre ambos gobiernos.