Internacional

Hombre responsable de tiroteo en NY padecía trastorno cerebral

De acuerdo con autoridades, el tirador practicó futbol americano durante su etapa como estudiante. Este deporte provocó que sufriera ETC

  • 29
  • Septiembre
    2025

El tirador que mató a cuatro personas en el centro de Manhattan el pasado mes de julio sufría un trastorno cerebral provocado por deportes de contacto, según reveló su autopsia.

La Oficina del Médico Forense Jefe de la ciudad de Nueva York informó que Shane Tamura padecía encefalopatía traumática crónica (ETC), una patología diagnosticada a deportistas de alto nivel.

Esta enfermedad neurodegenerativa afecta a personas que han estado expuestas a continuos traumatismos en la cabeza y causa un daño cerebral parecido al que provoca el Alzheimer, según los Institutos Nacionales de la Salud.

El joven había sido jugador de este deporte en la secundaria, aunque nunca alcanzó siquiera categorías universitarias ni mucho menos la NFL.

El responsable salió de su vehículo con un arma bajo el brazo, entró al lobby y disparó contra un oficial.

Posteriormente disparó a una mujer y a un guardia de seguridad, tras lo que subió en ascensor al piso 33 y comenzó a balear a medida que avanzaba.

Tras el tiroteo, el agresor se disparó en el pecho.


Comentarios

Etiquetas:
