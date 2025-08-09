Cerrar X
cnne_1736817_ecuador_armada_barco_conchita_busqueda_puerto_bolivar_b1ade13fac
Internacional

Hombres armados atacan un barco frente a la costa de Ecuador

Decenas de hombres armados atacaron un barco frente a la costa sureste de Ecuador, matando a varias personas tras abrir fuego contra sus ocupantes

  • 09
  • Agosto
    2025

Decenas de hombres armados atacaron un barco frente a la costa sureste de Ecuador, matando a varias personas tras abrir fuego contra sus ocupantes y lanzar explosivos a la embarcación, según informes de la prensa local.

El ataque ocurrió el viernes por la noche en la problemática región de El Oro. Extra, un periódico local, citó a testigos que afirmaron que unos 60 hombres armados se acercaron al barco, matando al menos a cuatro personas y se cree que más de una decena están desaparecidas.

Según el periódico, al menos dos víctimas han sido identificadas.

Las autoridades aún no han emitido comentarios sobre el ataque. Ocurrió menos de 48 horas después de que el gobierno declaró estado de emergencia por dos meses en la provincia de El Oro tras un aumento de la violencia.

El presidente Daniel Noboa, quien fue reelegido en mayo, ha prometido combatir el narcotráfico y el crimen violento.

El país sudamericano de unos 18 millones de personas reportó alrededor de 8.000 asesinatos el año pasado, y este año ha aumentado el crimen.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Tigres_86e8af2b63
Tigres recibe a Puebla con la mirada en el liderato de la Liga MX
inter_torres_gemelas_c62b2d91b3
Identifican tres cuerpos más de los ataques a las Torres Gemelas
EH_UNA_FOTO_f2f73f7ad5
Dan último adiós a delegado de la FGR asesinado en Reynosa
publicidad

Últimas Noticias

770ef1f0_0b75_4fd4_8ea0_2dbcb722dbb2_3fc1a3d137
Resaltan seguridad en Coahuila como clave para atraer inversiones
AP_25222506855844_cc410ab238
Salah cuestiona el 'adiós' de la UEFA al exjugador palestino
AP_25222479597822_9769fb660a
Estados Unidos sufre récord de humedad este verano
publicidad

Más Vistas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_8e9870a660
¿Qué es y cuál es el origen del 'viernes chilango'?
Whats_App_Image_2025_08_08_at_12_45_36_AM_d8aba1d9bf
Mejorando transporte escolar, se irían 70,000 carros del tráfico
INFO_7_UNA_FOTO_8_a376812654
Anuncian suspensión parcial del Metro este fin de semana
publicidad
×