Honduras vota en comicios tensos y con presión desde EUA

Los hondureños acudieron este domingo a las urnas para escoger a su próximo presidente en medio de una de las campañas más tensas de los últimos años, marcada por denuncias de posible fraude, reclamos cruzados entre candidatos y la inusual presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien llamó a votar por el conservador Nasry Asfura.

Más de seis millones de personas están habilitadas para sufragar en una elección observada de cerca por Washington. A días de la jornada, Trump publicó un mensaje de respaldo a Asfura, del tradicional Partido Nacional, y llegó incluso a prometer un eventual indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, extraditado y condenado en Estados Unidos, al afirmar que fue “tratado injustamente”.

Las encuestas ubicaban en un virtual empate a tres candidatos: Asfura; la abogada Rixi Moncada, abanderada del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre); y Salvador Nasralla, expresentador de televisión que compite por el Partido Liberal.

Las urnas abrieron a las 7:00 de la mañana, y el Consejo Nacional Electoral (CNE) llamó a los aspirantes a no declararse ganadores antes de conocer los resultados preliminares, previstos para las 21:00 horas. La autoridad electoral habilitó más de 19 mil mesas de votación y pidió a las Fuerzas Armadas garantizar la seguridad y el retorno de las maletas electorales.

Moncada fue la primera en emitir su voto. Más de 4 mil observadores nacionales e internacionales, incluidos representantes de la Unión Europea, la OEA y congresistas estadounidenses, vigilan el proceso.

El clima político se mantiene cargado. Moncada acusa a los partidos tradicionales de preparar un fraude; Nasralla señala presuntas maniobras del gobierno para manipular resultados; y Asfura enfrenta cuestionamientos por supuesta malversación de fondos, que él niega. Analistas advierten que, independientemente del ganador, es posible que la elección sea impugnada.

En la capital, la jornada transcurrió con opiniones divididas entre los votantes. Algunos, como Nancy Serrano, estudiante de 20 años, piden “basta de corrupción”. Otros, como el taxista Moisés Espinal, respaldan a Asfura y valoran las obras de infraestructura realizadas en Tegucigalpa.

