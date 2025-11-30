Cerrar X
AP_25334571130167_1484a6340c
Internacional

Honduras vota en comicios tensos y con presión desde EUA

Honduras celebra comicios reñidos marcados por la presión de Trump para apoyar a Asfura y por temores de fraude. La OEA y la UE monitorean la jornada

  • 30
  • Noviembre
    2025

Los hondureños acudieron este domingo a las urnas para escoger a su próximo presidente en medio de una de las campañas más tensas de los últimos años, marcada por denuncias de posible fraude, reclamos cruzados entre candidatos y la inusual presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien llamó a votar por el conservador Nasry Asfura.

Más de seis millones de personas están habilitadas para sufragar en una elección observada de cerca por Washington. A días de la jornada, Trump publicó un mensaje de respaldo a Asfura, del tradicional Partido Nacional, y llegó incluso a prometer un eventual indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, extraditado y condenado en Estados Unidos, al afirmar que fue “tratado injustamente”.

Las encuestas ubicaban en un virtual empate a tres candidatos: Asfura; la abogada Rixi Moncada, abanderada del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre); y Salvador Nasralla, expresentador de televisión que compite por el Partido Liberal.

AP25334532649967.jpg

Las urnas abrieron a las 7:00 de la mañana, y el Consejo Nacional Electoral (CNE) llamó a los aspirantes a no declararse ganadores antes de conocer los resultados preliminares, previstos para las 21:00 horas. La autoridad electoral habilitó más de 19 mil mesas de votación y pidió a las Fuerzas Armadas garantizar la seguridad y el retorno de las maletas electorales.

Moncada fue la primera en emitir su voto. Más de 4 mil observadores nacionales e internacionales, incluidos representantes de la Unión Europea, la OEA y congresistas estadounidenses, vigilan el proceso.

AP25334536613546.jpg

El clima político se mantiene cargado. Moncada acusa a los partidos tradicionales de preparar un fraude; Nasralla señala presuntas maniobras del gobierno para manipular resultados; y Asfura enfrenta cuestionamientos por supuesta malversación de fondos, que él niega. Analistas advierten que, independientemente del ganador, es posible que la elección sea impugnada.

En la capital, la jornada transcurrió con opiniones divididas entre los votantes. Algunos, como Nancy Serrano, estudiante de 20 años, piden “basta de corrupción”. Otros, como el taxista Moisés Espinal, respaldan a Asfura y valoran las obras de infraestructura realizadas en Tegucigalpa.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

trump_resonancia_40f63b1c14
Promete Trump publicar resultados de su resonancia
sheinbaum_singapur_1bb4ad59b4
México formalizará apertura de embajada de Singapur
G7_DKLH_1_XIAATBUT_daabea7f47
Presidente de Singapur llega a México para su reunión con Claudia
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_12_01_T141916_071_11143bc4e1
Millie Bobby Brown revela su nuevo nombre legal tras su boda
EH_FOTO_VERTICAL_ec64b4a078
Exfiscal de Coahuila aspira a titularidad de FGR
cnne_937045_asamblea_nacional_venezuela_comision_a3b98475fe
Asamblea de Venezuela aplaza debate sobre ataques de EUA
publicidad

Más Vistas

Explosion_pesqueria_d10ad012a8
Explosión por pirotecnia en Pesquería deja tres muertos y heridos
joven_de_15_anos_porrista_de_Club_Titanes_Apodaca_pierde_la_vida_tras_explosion_1_b9859af8de
Porrista entre las víctimas mortales de la explosión en Pesquería
fa243ce3_43e4_4e25_9253_c50bbb923d5d_d6768b84ff
Muere joven por heridas de explosión; suman cuatro fallecimientos
publicidad
×