Enviada de Trump llega a Honduras por pacto de seguridad

La enviada especial para el Escudo de las Américas, Kristi Noem, llegó este domingo a Honduras para sostener reuniones con el presidente Nasry Asfura, en una visita centrada en temas de seguridad regional.

Tras arribar al Aeropuerto Internacional de Palmerola, la funcionaria estadounidense se trasladó a Tegucigalpa, donde fue recibida en la Casa Presidencial por el embajador hondureño en Estados Unidos, Roberto Flores.

La visita forma parte de una gira regional con la que Washington busca consolidar alianzas en América Latina frente al crimen organizado, especialmente el narcotráfico.

El viaje de Noem ocurre semanas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la creación del Escudo de las Américas, una iniciativa de seguridad que contempla la cooperación militar entre países del continente.

Durante la cumbre celebrada el pasado 7 de marzo en Florida, líderes latinoamericanos afines a Trump acordaron fortalecer la lucha contra los cárteles. En ese encuentro, el mandatario estadounidense planteó incluso el uso de “fuerza militar letal” para desmantelar estas organizaciones.

“De una vez por todas, nos desharemos de ellos. Necesitamos su ayuda”, declaró entonces Trump, al pedir colaboración directa a los países participantes.

Alianzas y tensiones regionales

En la cumbre participaron gobiernos de Argentina, Ecuador, El Salvador, Paraguay, entre otros países, en una coalición que no incluye a México, en medio de tensiones por la posibilidad de acciones unilaterales de Estados Unidos contra el narcotráfico en territorio mexicano.

El presidente hondureño confirmó previamente su participación en dicho encuentro, destacando la necesidad de reforzar la cooperación internacional frente al crimen organizado.

Según versiones extraoficiales, la gira de Noem incluiría visitas a varios países que asistieron a la reunión en Florida, con el objetivo de consolidar acuerdos y definir estrategias conjuntas.

La designación de Noem como enviada especial forma parte de una reestructuración en el gabinete de seguridad estadounidense. Trump anunció que dejará su cargo al frente del Departamento de Seguridad Nacional a partir del 31 de marzo, siendo sustituida por el senador Markwayne Mullin.

Comentarios