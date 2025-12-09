Juez ordena captura de Juan Orlando Hernández en Honduras

Un juez de la Suprema Corte de Justicia de Honduras emitió este lunes una orden de captura contra el expresidente Juan Orlando Hernández por los presuntos delitos de lavado de activos y fraude, relacionados con el caso Pandora II.

Hernández, de 57 años, recuperó su libertad el pasado 1 de diciembre en Estados Unidos, donde cumplía una condena de 45 años por narcotráfico.

El exmandatario fue indultado por el presidente estadounidense Donald Trump, lo que permitió su liberación anticipada.

El fiscal general hondureño, Johel Zelaya, confirmó en su cuenta oficial de X que recibió la orden de captura, firmada por el juez Walter Raúl Miranda Sabio, y que ésta ya fue remitida al jefe de Interpol en Honduras para su ejecución.

Orden de Captura Inmediata y con carácter internacional para Juan Orlando Hernández por delitos en contra de Honduras. @JuanOrlandoH @PNH_oficial pic.twitter.com/VgYOK3oBAR — Gerardo Torres Zelaya (@gtorreszelaya1) December 8, 2025

Zelaya hizo un llamado público a las fuerzas de seguridad hondureñas y a aliados internacionales para proceder de inmediato:

“Exhorto a los organismos de seguridad del Estado y a nuestros aliados internacionales, como la Interpol, a ejecutar la orden de captura internacional contra el ex presidente Juan Orlando Hernández, acusado por los delitos de lavado de activos y fraude en el caso Pandora II. Nuestra lucha es frontal”, escribió.

El fiscal, promovido al cargo por el partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), aseguró que el Ministerio Público seguirá adelante con las investigaciones vinculadas a presunta corrupción durante la administración de Hernández.

Hasta el momento, no se ha informado sobre el paradero del ex mandatario ni sobre un eventual operativo para su detención.

Las autoridades hondureñas esperan cooperación internacional para concretar la captura.

