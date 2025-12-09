Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
99247211_gettyimages_494454774_d9bb076cb4
Internacional

Juez ordena captura de Juan Orlando Hernández en Honduras

Un juez hondureño emitió orden de captura contra el expresidente Juan Orlando Hernández por lavado de activos y fraude, tras su liberación en EUA

  • 09
  • Diciembre
    2025

Un juez de la Suprema Corte de Justicia de Honduras emitió este lunes una orden de captura contra el expresidente Juan Orlando Hernández por los presuntos delitos de lavado de activos y fraude, relacionados con el caso Pandora II.

Hernández, de 57 años, recuperó su libertad el pasado 1 de diciembre en Estados Unidos, donde cumplía una condena de 45 años por narcotráfico.

El exmandatario fue indultado por el presidente estadounidense Donald Trump, lo que permitió su liberación anticipada.

El fiscal general hondureño, Johel Zelaya, confirmó en su cuenta oficial de X que recibió la orden de captura, firmada por el juez Walter Raúl Miranda Sabio, y que ésta ya fue remitida al jefe de Interpol en Honduras para su ejecución.

Zelaya hizo un llamado público a las fuerzas de seguridad hondureñas y a aliados internacionales para proceder de inmediato:

“Exhorto a los organismos de seguridad del Estado y a nuestros aliados internacionales, como la Interpol, a ejecutar la orden de captura internacional contra el ex presidente Juan Orlando Hernández, acusado por los delitos de lavado de activos y fraude en el caso Pandora II. Nuestra lucha es frontal”, escribió.

El fiscal, promovido al cargo por el partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), aseguró que el Ministerio Público seguirá adelante con las investigaciones vinculadas a presunta corrupción durante la administración de Hernández.

Hasta el momento, no se ha informado sobre el paradero del ex mandatario ni sobre un eventual operativo para su detención.

Las autoridades hondureñas esperan cooperación internacional para concretar la captura.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25344040110852_989a7577c3
Demócratas ganan alcaldía de Miami después de casi tres décadas
d8bf4636bebeda0e374f4039ed5dbb70883ecddf_abe0d81586
Incendio en Manhattan deja seis heridos y moviliza gran operativo
trump_mexico_92766801a3
Trump insiste en posibles ataques contra cárteles en México
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_12_10_at_12_09_57_AM_47e2fdc78c
Precios de la carne en México podrían subir drásticamente en 2026
Whats_App_Image_2025_12_10_at_12_09_38_AM_ac64b5c9bd
Proyectan un noreste con gran dinamismo laboral
Whats_App_Image_2025_12_10_at_1_40_45_AM_bbec394a59
Critican falta de apertura en foro de reforma electoral
publicidad

Más Vistas

deportes_toluca_701947726d
Héctor Herrera estalla en redes tras broma de Toluca a Rayados
Sergio_ramos_responde_burlas_delo_Toluca_Gerardo_Arteaga_6465aa654b
Sergio Ramos y Gerardo Arteaga responden a burlas del Toluca
incendio_trailer_saltillo_4ed7727f04
Reabren circulación tras choque e incendio en la Saltillo-Mty
publicidad
×