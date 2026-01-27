Nasry Asfura rinde protesta como presidente de Honduras

Nasry "Tito" Asfura rindió protesta este martes como presidente de Honduras al Congreso Nacional de la República, como sucedsor de la izquierdista Xiomara Castro.

Previo a la ceremonia, se hicieron presentes en las calles de Cadetes de la Academia Militar General Francisco Morazán para reforzar la seguridad del inmueble, mientras se desarrollaba esta jornada histórica.

En la ceremonia, también se contó con la presencia del alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya.

Presidente afirma que "todos estarán bien"

Como parte de su discurso, Asfura se comprometió a que "todos estarán bien".

"Honduras no te voy a fallar, vamos a estar bien. Dios los bendiga a ustedes, a sus familias, Dios bendiga a Honduras", expresó.

Aseguró que los temas que necesitar ser atendidos de inmediato se encuentran las áreas de salud, educación, empleo y seguridad, entre otros.

"Tenemos que ponernos a trabajar, trabajar con humildad y con el compromiso total que exige llevar soluciones reales a cada rincón de nuestra querida Honduras. El tiempo empezó a correr, no podemos perdernos, tenemos que resolver problemas a la gente para servir", subrayó Asfura.

De acuerdo con la agencia EFE, reiteró que en los próximos cuatro años se reducirá el tamaño del Estado para contar con una mayor efienciencia de los recursos.

El presidente reiteró su mensaje de campaña de que trabajará para crear empleos para fomentar la inversión e impulsar obras de infraestructura "para el desarrollo del país".

"No podemos buscar desarrollo si no tenemos infraestructura, la conectividad entre municipios y empresas, desarrollo para el país", subrayó.

Además, recalcó que Honduras es una gran familia "que debe respetarse".

"Empeño mi alma, vida y corazón para hacerlo, una familia dividida no avanza y Honduras es una gran familia que debe respetarse y trabajar unida por su futuro", recalcó el nuevo gobernante del país centroamericano, de diez millones de habitantes, de los que más del 60 % vive en condiciones de pobreza.

Comparten primera fotografía oficial como presidente

La cuenta oficial de la presidencia de Honduras compartió una fotografía en la que constituye a Asfura como mandatario del país sudamericano.

Nasry Juan Asfura Zablah, presidente constitucional de la República de Honduras 2026-2030 pic.twitter.com/FHf2qZXojR — Presidencia de Honduras (@hnpresidencia) January 27, 2026

