Huracán Humberto y Tormenta Imelda amenazan a Bahamas y Bermudas

Autoridades de Bahamas informaron que la mayoría de las escuelas cerraron sus puertas por las fuertes lluvias pronosticadas para el norte del Caribe.

La tormenta se encontraba a 15 kilómetros al sureste de la isla Gran Ábaco, zona que se encuentra en recuperación tras el paso de "Dorian" en 2019.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes en Miami, Imelda presenta vientos máximos sostenidos de 85 km/h con un desplazamiento hacia el norte de 15 km/h. Se prevé que se convierta en huracán durante las próximas horas con dirección hacia el océano abierto.

Por ello, se emitió una advertencia de tormenta tropical para Bahamas. Sin embargo, ya se reportaron cortes de energía en algunas áreas y el cierre de oficinas gubernamentales.

Por su parte, el huracán Humberto gira en aguas abiertas cercanas, lo que hará que Imelda gire abruptamente hacia el este-noreste, alejandose de Estados Unidos.

Humberto era una tormenta de categoría 4 con vientos máximos sostenidos de 230 km/hm pero se espera que la humedad de Imelda se traslade hacia Carolina, con lluvias intensas pronosticadas para la zona.

Ante esto, el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, informó que se activaron diversos equipos de búsqueda y rescate previo a la llegada del fenómeno natural.

Por otro lado, en Carolina del Norte, el gobernador Josh Stein declaró el estado de emergencia antes que Imelda se formara.

