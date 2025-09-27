Huracán Humberto asciende a categoría 4 y provoca alertas

La actividad tropical en el océano Atlántico se ha intensificado drásticamente, con el Huracán Humberto alcanzando la peligrosa Categoría 4 este sábado.

Paralelamente, un sistema meteorológico separado ha puesto en alerta máxima al sureste de Estados Unidos, con proyecciones de que impacte la costa a principios de la próxima semana, probablemente transformado también en huracán.

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) informó que Humberto exhibía vientos máximos sostenidos de 230 km/h (145 mph). A pesar de estar a unos 587 kilómetros (365 millas) al noreste de las islas de Barlovento del norte, su movimiento hacia el oeste a 13 km/h (8 mph) genera preocupación.

El potente ciclón ya está causando estragos indirectos. Los meteorólogos advierten que Humberto podría generar oleaje y corrientes de resaca potencialmente mortales en las islas de Barlovento del norte, las Islas Vírgenes, Puerto Rico y las Bermudas durante el fin de semana.

En Puerto Rico, el Servicio Nacional de Meteorología emitió un aviso para embarcaciones pequeñas, instando a la población a permanecer en tierra y evitar viajes innecesarios. Se espera que las olas en aguas del Atlántico alcancen unos 2 metros (7 pies) este sábado.

Las autoridades también aconsejaron a los residentes monitorear el sistema de banderas de advertencia en las playas debido al alto riesgo de resacas. Curiosamente, la isla también se encuentra bajo una advertencia de calor extremo en sus áreas costeras y urbanas.

Mientras Humberto se mantiene en el océano, el segundo sistema tropical que se dirige al continente ha provocado una respuesta inmediata en Carolina del Sur.

El alcalde de la ciudad portuaria de Charleston, William Cogswell, declaró el estado de emergencia anticipándose a la llegada de la tormenta.

"La acción de hoy tiene que ver con la preparación," afirmó Cogswell en un comunicado de prensa. "Nuestros equipos despejan desagües, colocan bombas y barricadas, y ajustan el personal para que podamos responder rápidamente si las condiciones empeoran."

La preparación abarca a todo el estado. El gobernador Henry McMaster ya había declarado el viernes un estado de emergencia para toda Carolina del Sur, aconsejando a los residentes a seguir de cerca la trayectoria del sistema.

"Aunque la llegada, velocidad e intensidad de la tormenta siguen siendo difíciles de predecir, sabemos que traerá importantes vientos, fuertes lluvias e inundaciones en todo el estado de Carolina del Sur. Hemos visto esto antes," señaló McMaster, enfatizando la necesidad de la cautela y la experiencia previa de la región con este tipo de eventos.

Las autoridades urgen a los residentes en las zonas de riesgo a tomar medidas de precaución de inmediato, asegurar sus hogares y tener listos sus planes de evacuación.

