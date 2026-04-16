Renuncia jefe interino de ICE, Todd Lyons, tras polémicas

El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), Todd Lyons, presentó su renuncia al cargo en medio de cuestionamientos por la política migratoria y el manejo de la agencia, marcada por operativos masivos y señalamientos por violaciones a derechos humanos.

La dimisión fue confirmada por el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, quien reconoció la labor del funcionario al frente de la corporación y adelantó que su salida será efectiva el próximo 31 de mayo.

Salida ocurre tras presión por operativos y fallecimientos

La renuncia de Lyons se produce en un contexto de creciente escrutinio hacia ICE, particularmente por su papel en la implementación del plan de deportaciones masivas impulsado por la administración de Donald Trump.

Durante su gestión, la agencia amplió su capacidad operativa, incrementando detenciones, redadas y espacios de reclusión, lo que generó críticas de organizaciones civiles y legisladores.

Uno de los puntos más sensibles ha sido el número de fallecimientos bajo custodia. De acuerdo con datos oficiales, alrededor de 50 migrantes han muerto en centros de detención en lo que va del año, cifra que fue cuestionada recientemente en el Congreso estadounidense.

Comparecencia en el Congreso previo a su renuncia

Horas antes de anunciar su salida, Lyons compareció ante una subcomisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes, donde fue interrogado sobre las condiciones en los centros de detención, el aumento de operativos y los planes de expansión de la agencia.

Legisladores también abordaron casos recientes que han generado controversia, incluidos incidentes en operativos migratorios que derivaron en la muerte de ciudadanos estadounidenses durante acciones en ciudades como Minneapolis.

El funcionario defendió las acciones de la agencia, aunque evitó profundizar en responsabilidades directas en los casos señalados.

Gestión marcada por decisiones controvertidas

Durante su periodo al frente de ICE, Lyons impulsó medidas que ampliaron las facultades de los agentes migratorios, incluyendo lineamientos que permitían un mayor margen de acción en operativos dentro del territorio estadounidense.

Estas decisiones fueron objeto de críticas por parte de defensores de derechos humanos, quienes señalaron posibles excesos y falta de supervisión en las intervenciones.

Además, su gestión coincidió con un aumento en el presupuesto y en el número de agentes, como parte de la estrategia federal para reforzar el control migratorio.

ICE queda sin titular en medio de cuestionamientos

Con la salida de Lyons, la dirección de ICE queda nuevamente vacante en un contexto de presión política y social sobre la agencia.

Desde la administración de Barack Obama, el organismo no ha contado con un director confirmado por el Senado, lo que ha mantenido a la institución bajo liderazgos interinos en los últimos años.

Hasta el momento, el gobierno estadounidense no ha informado quién asumirá el cargo ni si se propondrá un nuevo titular para su ratificación.

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