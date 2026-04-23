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Internacional

‘Separados por el ICE’: Foto del año en World Press Photo 2026

Fue tomada en uno de los pocos tribunales donde se permitió acceso a fotoperiodistas, lo que permitió documentar de forma directa estas detenciones.

  • 23
  • Abril
    2026

La imagen ganadora del World Press Photo 2026 expone el impacto humano de las políticas migratorias en EUA, al retratar el momento en que una familia es separada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La fotografía, titulada ‘Separados por el ICE’, fue capturada por la fotoperiodista Carol Guzy y se convirtió en la Foto del Año por su carga emocional y valor periodístico.

La escena ocurrió en un edificio federal de Nueva York, donde un migrante ecuatoriano fue detenido tras acudir a una audiencia judicial, provocando la reacción inmediata de su familia.

¿Qué muestra la fotografía ganadora?

La imagen documenta el instante en que agentes del ICE detienen al migrante frente a su familia, evidenciando una separación forzada en un espacio institucional. El jurado destacó que no se trata de un hecho aislado, sino de una práctica recurrente dentro del sistema migratorio. 

El caso retratado corresponde a un hombre sin antecedentes penales que acudió a cumplir con un proceso legal, lo que refuerza el contraste entre el procedimiento formal y las consecuencias inmediatas para su entorno familiar.

el horizonte info7.mx (1).jpgCarol Guzy ha ganado numerosos premios, entre ellos cuatro premios Pulitzer, por su trabajo sobre catástrofes, guerras, conflictos, entre otros. | Especial

La historia detrás de ‘Separados por el ICE’

La fotografía fue tomada en uno de los pocos tribunales donde se permitió acceso a fotoperiodistas, lo que permitió documentar de forma directa estas detenciones. La escena refleja el momento en que una familia ecuatoriana es dividida tras la detención del padre.

El impacto de la imagen radica en la expresión de los hijos, quienes reaccionan de forma inmediata ante la detención, generando una narrativa visual que conecta con el espectador y expone las consecuencias emocionales de estas acciones.

Un premio que visibiliza crisis globales

El World Press Photo seleccionó esta imagen entre más de 57,000 fotografías enviadas por miles de fotógrafos de todo el mundo, consolidándola como una de las más representativas del año.

Además de la foto ganadora, el certamen reconoció trabajos sobre la crisis humanitaria en Gaza y procesos de justicia para mujeres indígenas en Guatemala, temas que también reflejan problemáticas globales actuales.


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