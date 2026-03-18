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Coahuila

Identifican cuerpo de mujer ubicado en colonia Vista Hermosa

Autoridades acudieron al tejabán, ubicado en la calle 34 de la mencionada colonia, donde la mujer había iniciado un incendio con sus hijas adentro

  • 18
  • Marzo
    2026

La Fiscalía General del Estado identificó a la mujer cuyo cuerpo fue encontrado semidevorado en un baldío de la colonia Vista Hermosa el pasado fin de semana. Se trata de Rosa Isela “N”, quien contaba con 50 años de edad.

Antecedente de violencia familiar e incendio

En noviembre pasado, la mujer fue detenida luego de haber incendiado el tejabán donde vivía con sus hijas menores de edad, que de acuerdo con testigos, habían sido amenazadas de muerte por su propia madre.

Ante el escándalo, autoridades acudieron al tejabán, ubicado en la calle 34 de la mencionada colonia, donde la mujer había iniciado un incendio con sus hijas adentro.

Resguardan a las menores y detienen a la mujer

Las hijas fueron resguardadas, mientras que la mujer fue detenida. Los vecinos habían relatado que Rosa Isela violentaba constantemente a sus hijas, sometiéndolas a insultos y maltratos.

Hallan el cuerpo en avanzado estado de descomposición

El fin de semana pasado, el cuerpo de esta mujer fue encontrado en un terreno baldío en la colonia Vista Hermosa, al oriente de Saltillo, pero no fue identificada debido a que no portaba documentos y su cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición, además de que sus piernas habían sido devoradas por animales carroñeros.

Apuntan autoridades a posible suicidio

Las autoridades adelantaron que se pudo haber tratado de un suicidio, ya que se encontró en el lugar un alambre atado a una rama rota de un árbol.


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