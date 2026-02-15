Identifican a víctimas de ataque en bar del Angelópolis en Puebla

Al menos tres muertos y ocho personas heridas fue el saldo de un ataque armado registrado en la zona del Angélopolis de Puebla.

Las víctimas salían del establecimiento "Sala de Despecho" cuando fueron atacados a balazos por sicarios a bordo de motocicletas.

Ante esto, el gobernador Alejandro Armenta Mier envió sus condolencias a los familiares de las víctimas.

En Puebla, cero impunidad. Como gobernador, como padre y como poblano, quiero dejarlo muy claro: se llegará hasta las últimas consecuencias y se hará justicia.

Lamento profundamente los hechos ocurridos este día y expreso mis más sinceras condolencias a las familias y seres… — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) February 14, 2026

Detienen a cuatro presuntos sicarios

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla informó que cuatro personas fueron detenidas por estos hechos. En un operativo conjunto con personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Ejército y Guardia Nacional, también se aseguraron dos motocicletas presuntamente utilizadas en estos hechos.

👮‍♂️ El presidente municipal, @pepechedrauimx, informó que, tras los hechos ocurridos esta madrugada en Angelópolis, se logró la detención de cuatro personas y el aseguramiento de dos motocicletas. pic.twitter.com/RBQfga1rJR — SSC Puebla (@SSC_Pue) February 14, 2026

En el comunicado, se detalló que el titular de la dependencia estatal, Francisco Sánchez González puntualizó que las primeras indagatorias señalan que este ataque fue planificado.

Los hombres fueron identificados como Gabriel "N", Brayan "N", Víctor Hugo "N" y Edwin "N", quienes aparentemente rentaron un departamento cerca de la ubicación para efectuar la agresión.

Ante estas declaraciones, se mantienen los operativos de seguridad, tanto en la zona afectada como áreas aledañas.

¿Quiénes eran las víctimas?

Las víctimas mortales fueron identificados como:

Emmanuel Esteban Campana Sánchez, de 28 años.

Gisela Ortiz Carrero, de 33 años

Joaquín Wirth García, de 34 años

Mientras que las personas que resultaron heridas fueron:

Diego, 18 años

Jennifer, de 28 años.

Enrique, de 29 años

Jaime Gustavo, de 55 años

José Luis, 56 años.

Universidades IBERO y UDLAP condenan los hechos

Universidades como la IBERO Puebla condenaron enérgicamente el asesinato de Gisele Ortiz, debido a que era una alumna de la institución que fue egresada de la carrera de Psicología.

La IBERO Puebla condena enérgicamente el asesinato de Gisele Ortiz Carreto, egresada de Psicología, durante el ataque ocurrido en la zona de Angelópolis. Hacemos un llamado a las autoridades para realizar las indagatorias pertinentes que permitan el acceso a la justicia para las… pic.twitter.com/8mS6hIA7ts — IBERO Puebla (@IberoPuebla) February 15, 2026

Por su parte, la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) también externaron sus condolencias a los familiares de las víctimas, debido a que Joaquín Wirth era egresado de dicha institución.

