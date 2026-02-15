Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
victimas_angelopolis_puebla_5dbdb468d2
Nacional

Identifican a víctimas de ataque en bar del Angelópolis en Puebla

Autoridades detuvieron a cuatro personas al ser identificadas como presuntos autores materiales de esta ataque armado. Aparentemente fue premeditado

  • 15
  • Febrero
    2026

Al menos tres muertos y ocho personas heridas fue el saldo de un ataque armado registrado en la zona del Angélopolis de Puebla.

Las víctimas salían del establecimiento "Sala de Despecho" cuando fueron atacados a balazos por sicarios a bordo de motocicletas.

Ante esto, el gobernador Alejandro Armenta Mier envió sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Detienen a cuatro presuntos sicarios

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla informó que cuatro personas fueron detenidas por estos hechos. En un operativo conjunto con personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Ejército y Guardia Nacional, también se aseguraron dos motocicletas presuntamente utilizadas en estos hechos.

En el comunicado, se detalló que el titular de la dependencia estatal, Francisco Sánchez González puntualizó que las primeras indagatorias señalan que este ataque fue planificado.

Los hombres fueron identificados como Gabriel "N", Brayan "N", Víctor Hugo "N" y Edwin "N", quienes aparentemente rentaron un departamento cerca de la ubicación para efectuar la agresión.

Ante estas declaraciones, se mantienen los operativos de seguridad, tanto en la zona afectada como áreas aledañas.

¿Quiénes eran las víctimas?

Las víctimas mortales fueron identificados como:

  • Emmanuel Esteban Campana Sánchez, de 28 años. 
  • Gisela Ortiz Carrero, de 33 años
  • Joaquín Wirth García, de 34 años

Mientras que las personas que resultaron heridas fueron: 

  • Diego, 18 años
  • Jennifer, de 28 años.
  • Enrique, de 29 años
  • Jaime Gustavo, de 55 años
  • José Luis, 56 años.

Universidades IBERO y UDLAP condenan los hechos

Universidades como la IBERO Puebla condenaron enérgicamente el asesinato de Gisele Ortiz, debido a que era una alumna de la institución que fue egresada de la carrera de Psicología.

Por su parte, la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) también externaron sus condolencias a los familiares de las víctimas, debido a que Joaquín Wirth era egresado de dicha institución.

 

 

 

 

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

quienes_atacaron_convoy_angela_aguilar_christian_nodal_b1957b0516
Detienen a 4 tras ataque cerca de rancho de Pepe Aguilar
nacional_ataque_alcaldesa_guerrero_efb8d35aac
Atacan a alcaldesa de Puebla mientras viajaba a CDMX
dan_alta_medica_diputada_mc_34bc22b922
Dan alta médica a diputada de MC tras ataque en Sinaloa
publicidad

Últimas Noticias

ong_lista_expresos_venezuela_7217b757c4
ONG asegura que quedan más de 600 presos políticos en Venezuela
largas_filas_mirasierra_vacunacion_sarampion_3af907bb79
Largas filas en Mirasierra por vacunación contra sarampión
EH_COLLAGE_9002683acd
México cierra Milán-Cortina 2026 con actuaciones históricas
publicidad

Más Vistas

victimas_angelopolis_puebla_5dbdb468d2
Identifican a víctimas de ataque en bar del Angelópolis en Puebla
zelenski_ucrania_guerra_8474e82f50
Zelenski habla con Marco Rubio del proceso de paz
Omar_Cervantes_3733bbae45
Periodista Omar Cervantes sufre muerte cerebral tras enfermedad
publicidad
×