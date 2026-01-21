Identifican 41 de 43 víctimas de descarrilamiento en España

Autoridades identificaron a 41 de 43 víctimas mortales del accidente ferroviario registrado este domingo en España.

El accidente ocurrió cuando un tren con dirección de Huelva, colisionó con los últimos vagones de otra unidad, dando paso a la segunda mayor tragedia ferroviaria en lo que va de siglo en España.

Alrededor de 27 forenses pertenecientes al Instituto de Medicina Legal de Córdoba fueron los encargados de proceder con las labores de identificación correspondientes.

Suman 43 muertos por descarrilamiento de tren

Este miércoles fue encontrado un nuevo cuerpo en el lugar del siniestro, por lo que suman 43 muertos por este siniestro ferroviario.

De acuerdo con la agencia EFE, esta víctima mortal fue localizada dentro del vagón de la cafetería del tren. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, la cifra se concretó en 43, la cual coincide con el número de personas desaparecidas.

El operativo de emergencia prosigue con los trabajos en la zona, los que implican el retiro de rieles de la vía, así como el desarme de uno de los vagones afectados, en el que apareció este último cuerpo.

