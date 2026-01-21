Podcast
Internacional

Identifican 41 de 43 víctimas de descarrilamiento en España

Peritos fueron los encargados de realizar las labores correspondientes en el lugar. La última víctima se encontró en la cefetería de la unidad.

  • 21
  • Enero
    2026

Autoridades identificaron a 41 de 43 víctimas mortales del accidente ferroviario registrado este domingo en España.

El accidente ocurrió cuando un tren con dirección de Huelva, colisionó con los últimos vagones de otra unidad, dando paso a la segunda mayor tragedia ferroviaria en lo que va de siglo en España.

Alrededor de 27 forenses pertenecientes al Instituto de Medicina Legal de Córdoba fueron los encargados de proceder con las labores de identificación correspondientes.

También podría interesarte: México expresa condolencias por tragedia ferroviaria en España

Suman 43 muertos por descarrilamiento de tren

Este miércoles fue encontrado un nuevo cuerpo en el lugar del siniestro, por lo que suman 43 muertos por este siniestro ferroviario.

De acuerdo con la agencia EFE, esta víctima mortal fue localizada dentro del vagón de la cafetería del tren. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, la cifra se concretó en 43, la cual coincide con el número de personas desaparecidas.

El operativo de emergencia prosigue con los trabajos en la zona, los que implican el retiro de rieles de la vía, así como el desarme de uno de los vagones afectados, en el que apareció este último cuerpo.

También podría interesarte: Sobreviviente narra el momento del impacto del Tren Interoceánico

 

 


