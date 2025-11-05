Cerrar X
nacional_grecia_quiroz_37c7886645
Nacional

Grecia Quiroz llega a Uruapan con fuerte seguridad

La nueva alcaldesa hizo un recorrido, a bordo de una camioneta blindada, por la Plaza Principal y posteriormente se detuvo en la Iglesia de San Francisco

  • 05
  • Noviembre
    2025

Tras tomar posesión en Morelia, la alcaldesa sustituta de Uruapan, Grecia Quiroz, llegó la tarde de este miércoles a su municipio, rodeada de un fuerte dispositivo de seguridad.

Su vehículo era escoltado por al menos cinco camionetas con elementos del Ejército y cuatro más de la Guardia Nacional.

La nueva alcaldesa hizo un recorrido, a bordo de una camioneta blindada, por la Plaza Principal, donde el sábado pasado fue asesinado su esposo, Carlos Manzo, y posteriormente se detuvo en la Iglesia de San Francisco. Sin embargo, no descendió del vehículo.

Posteriormente se trasladó a la Casa de Enlace del Movimiento del Sombrero, en el centro de la ciudad, donde la camioneta ingresó, entre el fuerte dispositivo de seguridad de fuerzas federales.

Luego, llegó una veintena más de elementos de GN.

Apoyo federal

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se reunió con Quiroz en el palacio de gobierno y que se comprometió con ella a apoyar a Uruapan en el marco del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" que presentó para reforzar la seguridad en ese estado.

“Hoy, con mucha dignidad, y con la frente en alto como él me lo enseñó, voy a seguir sus pasos, voy a ser la persona de la que él siempre estuvo orgulloso, voy a guiar a mis hijos por el buen camino, y les voy a dejar un Uruapan, un Michoacán, un México que él hubiese querido”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_06_T115859_418_0d9f94beea
Aseguran 2.5 toneladas de cocaína en costas de Michoacán
EH_UNA_FOTO_2025_11_06_T114734_569_205aa2c131
Condena IMSS asesinato de trabajador en Monterrey
EH_UNA_FOTO_2025_11_06_T110810_497_168dd8fda6
Explosión en base naval deja tres militares heridos en Perú
publicidad

Últimas Noticias

EH_FOTO_VERTICAL_6e7ec8b7eb
Aseguran droga con valor de más de $7 millones
muere_motociclista_saltillo_d65d19876f
Muere menor motociclista tras choque contra auto
EH_UNA_FOTO_2025_11_06_T115859_418_0d9f94beea
Aseguran 2.5 toneladas de cocaína en costas de Michoacán
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_04_at_1_25_37_AM_d94cb799e0
Se cansan de aseguradoras y bloquean Constitución
Whats_App_Image_2025_11_03_at_11_13_15_PM_a95c91a6ed
Presunto homicida de Cumbres Mediterráneo se quita la vida
mujer_crimen_cumbres_304d63a844
Mujer asesinada era socia y compañera de trabajo de su agresor
publicidad
×