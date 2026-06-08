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Internacional

León XIV exige reparación a víctimas de abusos en la Iglesia

El papa pidió escuchar y acompañar a las víctimas de abusos cometidos por miembros del clero y reforzar las acciones de prevención

  • 08
  • Junio
    2026

El papa León XIV calificó como una “plaga” los abusos cometidos dentro de la Iglesia católica y llamó a los obispos españoles a reforzar los mecanismos de atención, reparación y prevención para las personas que han sufrido daños por parte de miembros del clero.

Durante un encuentro con representantes de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el pontífice subrayó la necesidad de que las víctimas encuentren una respuesta efectiva por parte de la institución religiosa, basada en la escucha, la verdad y la justicia.

“Cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación”, expresó durante su intervención en Madrid.

Califica los abusos como una “plaga”

Ante los obispos españoles, León XIV abordó uno de los temas más sensibles para la Iglesia católica en las últimas décadas: los casos de abusos cometidos por integrantes del clero.

El pontífice reconoció el profundo daño causado a miles de personas y aseguró que la comunidad eclesial tiene la obligación de responder con firmeza ante esta problemática.

papa León XIV

“Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado”, señaló.

Aunque no utilizó de manera explícita el término “abusos sexuales”, hizo referencia a quienes fueron lastimados precisamente por personas que tenían la responsabilidad de protegerlos y acompañarlos espiritualmente.

Encuentro con víctimas genera expectativa

Como parte de su agenda en España, León XIV tiene previsto sostener una reunión privada con víctimas de abusos dentro de la Iglesia, un encuentro que ha generado expectativas, pero también cuestionamientos por parte de diversas asociaciones de afectados.

Algunos colectivos denunciaron haber sido excluidos de la reunión programada en la Nunciatura Apostólica Española, sede diplomática del Vaticano en Madrid, donde el Papa desarrolla parte de sus actividades oficiales.

A pesar de la controversia, el encuentro busca enviar un mensaje de cercanía hacia quienes han denunciado abusos y reforzar el compromiso de la Iglesia con los procesos de reparación.

papa León XIV

La visita del pontífice coincide con el avance de diversos programas de reparación para víctimas de abusos eclesiásticos en España.

La Unidad de Víctimas de Abusos de la Iglesia, dependiente del Defensor del Pueblo, informó recientemente que continúa analizando más de 300 expedientes relacionados con solicitudes de reparación.

Este mecanismo está dirigido principalmente a personas que no pueden recurrir a los tribunales debido a que los delitos han prescrito o porque los responsables han fallecido.

Las medidas contemplan reparaciones simbólicas, restaurativas, espirituales y económicas, financiadas por la propia Iglesia católica.

Las indemnizaciones pueden alcanzar hasta 100 mil euros, dependiendo de la gravedad de los daños y las secuelas acreditadas por las víctimas.

Tras concluir sus actividades en Madrid, León XIV continuará su visita apostólica en Barcelona, donde encabezará diversos actos religiosos y encuentros con organizaciones sociales.

Entre las actividades previstas destacan una vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys, una visita a la Abadía de Montserrat y una misa en la Basílica de la Sagrada Familia.


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