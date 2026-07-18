Las autoridades mantuvieron acordonado el sector para facilitar tanto las operaciones de emergencia como la evaluación de los daños

Inicio / Internacional / Incendio arrasa más de 100 viviendas en Drammen, Noruega

Un incendio que comenzó en una casa se convirtió en pocas horas en el mayor siniestro residencial registrado en la historia moderna de Noruega, más de 100 viviendas fueron destruidas y cientos de habitantes tuvieron que abandonar la zona de Krokstadelva, dentro del municipio de Drammen.

La emergencia comenzó alrededor de las 15:30 horas del viernes 17 de julio. Las llamas avanzaron rápidamente entre las construcciones contiguas y posteriormente alcanzaron los bosques cercanos, lo que complicó las labores para contenerlas.

El fuego avanzó entre viviendas y zonas boscosas

Las condiciones secas, el viento y la cercanía entre las casas habrían favorecido la velocidad de propagación, la pendiente del terreno también dificultó el acceso de los equipos de emergencia, mientras las ráfagas trasladaban chispas y brasas hacia otros puntos.

En el operativo participaron decenas de bomberos, personal de Protección Civil, policías, voluntarios y helicópteros encargados de descargar agua sobre las áreas afectadas.

Durante la mañana del sábado, los equipos reportaron que el riesgo de que las llamas alcanzaran más viviendas había disminuido, aunque permanecían puntos calientes y pequeños focos en el bosque.

Más de 400 personas fueron evacuadas

Más de 400 residentes se registraron en el centro de evacuación habilitado por las autoridades, algunos fueron trasladados a hoteles, mientras que otros buscaron alojamiento con familiares o amigos.

Hasta el último balance no se habían reportado personas fallecidas ni desaparecidas.

Las autoridades mantuvieron acordonado el sector para evitar el ingreso de residentes y facilitar tanto las operaciones de emergencia como la evaluación de los daños.

Noruega enfrenta un incendio residencial sin precedentes

La Dirección Noruega de Protección Civil calificó lo ocurrido como el incendio residencial más grande de este tipo en la historia moderna del país.

El balance preliminar supera ampliamente otros siniestros urbanos recientes, incluido el incendio de Lærdal de 2014, que destruyó por completo 42 edificios.

La causa inicial del fuego todavía no ha sido determinada. Una vez asegurada la zona, especialistas deberán inspeccionar el lugar donde comenzó la emergencia para establecer si existió una falla eléctrica, un accidente doméstico u otro factor.

Krokstadelva se encuentra en el municipio de Drammen, aproximadamente 34 kilómetros al suroeste de Oslo. La magnitud de la destrucción dejará a decenas de familias sin posibilidad inmediata de regresar, mientras las autoridades preparan medidas de alojamiento y asistencia para los damnificados.