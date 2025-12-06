Podcast
Internacional

Incendio en discoteca de la India deja 23 personas sin vida

Según reportes del periódico Indian Express, que citan a la policía local, la tragedia ocurrió en un establecimiento llamado Birch, ubicado junto en Baga

  • 06
  • Diciembre
    2025

Al menos 23 personas murieron la madrugada de hoy a causa de un devastador incendio que se desató en un popular club nocturno en el distrito de Goa del Norte, en el suroeste de la India.

Según reportes del periódico Indian Express, que citan a la policía local, la tragedia ocurrió en un establecimiento llamado Birch, ubicado junto a Romeo Lane, en la localidad costera de Baga, una de las playas más visitadas del estado.

El fuego se declaró a altas horas de la noche, alrededor de la medianoche, consumiendo rápidamente las instalaciones del club.

La policía confirmó la muerte de al menos 23 personas, las cuales se cree, la mayoría de los fallecidos son empleados del club nocturno.

Las investigaciones preliminares sobre el origen del incendio sugieren que la causa podría haber sido la explosión de una bombona de gas.

Las autoridades de Goa han iniciado una investigación exhaustiva para determinar las circunstancias exactas que llevaron a este fatal suceso, que enluta a la región costera.


Comentarios

