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Coahuila

Incendio consume camión nodriza sobre la carretera 57

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para controlar y extinguir el incendio, evitando que el fuego se propagara a otras áreas

  • 29
  • Mayo
    2026

Un aparatoso incendio consumió un camión nodriza la mañana de este viernes cuando circulaba por la carretera federal 57, a la altura del kilómetro 5 de la autopista Carbonera-Ojo Caliente. De acuerdo con los primeros reportes, una posible falla mecánica habría originado el siniestro que movilizó a los cuerpos de emergencia de la región.

Aunque no se registraron personas lesionadas, las pérdidas materiales fueron considerables debido a que la unidad de carga transportaba cinco automóviles, los cuales resultaron afectados por las llamas. El fuego generó una densa columna de humo visible a varios kilómetros de distancia, alertando a conductores que transitaban por la zona.

Bomberos y Guardia Nacional atienden la emergencia

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para controlar y extinguir el incendio, evitando que el fuego se propagara a otras áreas. Por su parte, personal de la Guardia Nacional implementó labores de abanderamiento y control del tráfico vehicular, además de iniciar las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas del incidente.

 


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