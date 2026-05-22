Harfuch y UE refuerzan cooperación contra crimen organizado

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo una reunión con la vicepresidenta de la Comisión Europea y alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, para dialogar sobre los retos compartidos en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

El encuentro ocurrió en el marco de la visita oficial de líderes de la Unión Europea a México, previa a la cumbre bilateral que sostendrán este viernes con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Seguridad e inteligencia, ejes del encuentro

A través de redes sociales, Kallas destacó que Europol y las fuerzas de seguridad mexicanas están intensificando la cooperación para enfrentar al crimen organizado y combatir el tráfico ilícito de drogas y armas.

“La lucha contra los cárteles y los flujos ilícitos de drogas y armas es de interés común para Europa y México”, escribió la funcionaria europea en su cuenta de X.

La diplomática también señaló que durante la reunión dialogaron sobre la estrategia de seguridad nacional de México y el modelo de policía orientada por inteligencia impulsado por las autoridades mexicanas.

Por su parte, García Harfuch explicó que el encuentro sirvió para revisar mecanismos de cooperación internacional, intercambio de información y acciones coordinadas contra organizaciones criminales transnacionales.

Nos reunimos con Kaja Kallas (@kajakallas), Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, para dialogar sobre los retos compartidos en materia de seguridad y fortalecer la cooperación internacional, el intercambio de información y las… https://t.co/AAsLnNdfuK pic.twitter.com/Nn1GjkXNLj — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 22, 2026

México busca fortalecer cooperación internacional

En una publicación difundida en redes sociales, el titular de la SSPC aseguró que el gobierno mexicano mantendrá el trabajo conjunto con sus socios internacionales para reforzar la prevención e investigación de redes delictivas que operan a nivel global.

“Seguiremos impulsando el trabajo conjunto con nuestros socios internacionales para fortalecer la prevención, investigación y combate de las redes delictivas que operan a nivel global”, expresó el funcionario.

Cumbre México-Unión Europea

La visita de Kallas forma parte de la delegación europea que llegó a México el pasado 20 de mayo, encabezada por Ursula von der Leyen y António Costa.

Ambos líderes europeos sostendrán este viernes una reunión con Sheinbaum en Palacio Nacional, en lo que representa la primera cumbre bilateral entre México y la Unión Europea en más de una década.

Además de la agenda política y de seguridad, México busca fortalecer su relación comercial con el bloque europeo, diversificar exportaciones y ampliar la cooperación económica y diplomática.

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