Irán reabre su espacio aéreo tras tensión con Israel

Las autoridades de Irán anunciaron este lunes la reapertura total de su espacio aéreo, apenas unas horas después de haber ordenado su cierre debido al intercambio de ataques militares con Israel, una escalada que volvió a poner en riesgo la estabilidad de Medio Oriente.

La Organización de Aviación Civil de Irán informó que todas las restricciones impuestas a las operaciones aéreas fueron levantadas y que los vuelos comenzaron a restablecerse de manera gradual en todo el país.

“El espacio aéreo nacional ha vuelto a la normalidad”, indicó el organismo a través de un comunicado difundido por medios locales.

Con esta decisión, las autoridades buscan normalizar las actividades de transporte aéreo tras una jornada marcada por la tensión militar y la incertidumbre sobre una posible ampliación del conflicto.

Cierre por motivos de seguridad

La suspensión de operaciones aéreas comenzó la noche del domingo, cuando la Organización de Aviación Civil ordenó el cierre del espacio aéreo en las provincias occidentales del país por razones de seguridad.

Horas más tarde, la medida fue ampliada al resto del territorio iraní debido al desarrollo de las operaciones militares y al riesgo que representaban los enfrentamientos para la navegación aérea.

El cierre coincidió con el lanzamiento de varias oleadas de misiles iraníes contra Israel y la posterior respuesta militar israelí sobre distintos objetivos dentro de territorio iraní.

La reapertura del espacio aéreo se produjo poco después de que las Fuerzas Armadas iraníes anunciaran oficialmente el fin de sus operaciones militares contra Israel.

Sin embargo, las autoridades de Teherán advirtieron que la situación sigue siendo delicada y que responderán con mayor contundencia en caso de que Israel reanude sus ataques, particularmente aquellos dirigidos contra objetivos en Líbano.

El mando militar iraní aseguró que cualquier nueva agresión provocará acciones “mucho más severas y contundentes” que las realizadas durante las últimas horas.

Intercambio de ataques elevó la tensión regional

La nueva escalada comenzó después de que Israel realizara ataques contra objetivos vinculados al conflicto en Líbano, lo que motivó una respuesta iraní mediante el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí.

Posteriormente, las fuerzas israelíes ejecutaron bombardeos contra diversos puntos de Irán, incluida la capital, Teherán, además de instalaciones estratégicas y sistemas defensivos.

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En respuesta, Irán aseguró haber atacado durante la madrugada varias bases militares israelíes, entre ellas las de Tel Nos y Nevatim, en una de las mayores confrontaciones directas entre ambos países desde el inicio de la actual crisis regional.

La situación generó preocupación internacional debido al riesgo de que el conflicto se extendiera a otros países de Medio Oriente.

A la tensión entre Irán e Israel se sumó la participación de los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Teherán, quienes lanzaron un misil contra territorio israelí.

De acuerdo con reportes oficiales, el proyectil fue interceptado por los sistemas de defensa israelíes antes de alcanzar su objetivo.

La acción reforzó los temores sobre una posible ampliación del conflicto regional, involucrando a otros actores alineados con Irán en distintos frentes de Medio Oriente.

Trump pide detener las hostilidades

Ante el deterioro de la situación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un llamado público a ambos gobiernos para que detengan las acciones militares y eviten una nueva escalada.

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El mandatario estadounidense pidió a Israel e Irán dejar de disparar “inmediatamente” y reiteró la necesidad de mantener abiertas las negociaciones diplomáticas que buscan poner fin a la confrontación.

Según reportes internacionales, Trump intentó previamente persuadir al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de evitar una respuesta militar que pudiera afectar los esfuerzos diplomáticos impulsados por Washington para alcanzar una solución negociada.

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