EUA e Irán cierran negociación sin acuerdo tras diálogo

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, informó que las negociaciones con Irán en Islamabad concluyeron sin alcanzar un acuerdo, pese a extensas jornadas de diálogo entre ambas delegaciones.

El funcionario estadounidense señaló que, aunque se lograron intercambios relevantes, no fue posible concretar un consenso, por lo que Washington decidió presentar una nueva propuesta para intentar destrabar el proceso.

Estados Unidos presenta última propuesta

Durante su declaración, Vance explicó que su país dejó claras sus condiciones en la mesa de negociación, incluyendo los puntos en los que existe margen de flexibilidad y aquellos considerados innegociables.

Sin embargo, indicó que la delegación iraní no aceptó los términos planteados, lo que llevó a Estados Unidos a retirarse de Islamabad con una oferta final, descrita como un “método de entendimiento”.

Esta propuesta será evaluada por Irán en los próximos días, en medio de un escenario de alta incertidumbre diplomática.

Falta de acuerdo tras largas horas de negociación

Las conversaciones se extendieron durante varias horas sin que se lograra un avance definitivo. Según Vance, uno de los factores clave fue la negativa de Irán a asumir un compromiso claro de no desarrollar armamento nuclear.

La falta de garantías en materia nuclear se mantiene como el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo entre ambas partes, pese a los intentos por acercar posturas.

Trump minimiza resultados del diálogo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó relevancia a los resultados de las negociaciones y aseguró que, independientemente de si se logra o no un acuerdo, su país se encuentra en una posición favorable.

El mandatario afirmó que Estados Unidos ha logrado sus objetivos en el contexto del conflicto, en declaraciones realizadas mientras se desarrollaban los encuentros en Pakistán.

Tensión también se refleja en el ámbito militar

En paralelo a las conversaciones diplomáticas, surgieron versiones encontradas sobre movimientos militares en la región. Autoridades estadounidenses señalaron que buques de guerra cruzaron el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio energético mundial.

Por su parte, Irán rechazó esa versión y advirtió que cualquier intento de tránsito militar en esa zona sería respondido con firmeza, elevando la tensión en uno de los puntos más sensibles del conflicto.

Posturas enfrentadas frenan avances

Desde Teherán, medios oficiales atribuyeron el estancamiento de las negociaciones a lo que calificaron como exigencias excesivas por parte de Estados Unidos, lo que habría impedido alcanzar un entendimiento.

Este intercambio de señalamientos refleja la distancia que aún existe entre ambas partes, a pesar de los esfuerzos diplomáticos recientes.

Proceso continúa en un escenario incierto

A pesar de no haber logrado un acuerdo en esta ronda, ambas delegaciones mantienen abiertos los canales de comunicación, mientras se espera la respuesta de Irán a la propuesta presentada por Estados Unidos.

El futuro del diálogo dependerá de la disposición de ambas partes para ajustar sus posturas y avanzar hacia compromisos que permitan reducir la tensión en la región.

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