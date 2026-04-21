Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
eua_buque_iran_d8188b2b1f
Internacional

Intercepta EUA buque petrolero ligado a Irán en océano Índico

Estados Unidos interceptó y abordó un buque cisterna vinculado a Irán en aguas del océano Índico como parte de su estrategia para frenar el financiamiento iraní

  • 21
  • Abril
    2026

Fuerzas militares de Estados Unidos interceptaron y abordaron un buque cisterna sancionado y vinculado a Irán en aguas del océano Índico, en una operación que refuerza la presión de Washington sobre la República Islámica.

El Departamento de Defensa informó que el procedimiento se llevó a cabo “sin incidentes” como parte de un ejercicio de derecho de visita, interdicción marítima y abordaje del navío identificado como M/T Tifani, una embarcación sin pabellón.

Operativo en aguas internacionales

De acuerdo con el Pentágono, la acción se realizó dentro del área de responsabilidad del Comando del Indopacífico (Indopacom), y forma parte de una estrategia global para frenar actividades ilícitas en el mar.

“Continuaremos llevando a cabo esfuerzos de aplicación de la ley marítima para desarticular redes ilícitas e interceptar buques sancionados que brinden apoyo material a Irán, dondequiera que operen”, señaló la dependencia.

Asimismo, advirtió que “las aguas internacionales no constituyen un refugio” para embarcaciones sancionadas.

Escalada en el bloqueo contra Irán

La operación ocurre en el contexto del endurecimiento del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos contra Irán, una medida que busca cortar las fuentes de financiamiento del país, cuya economía depende en gran medida de la exportación de petróleo.

El presidente Donald Trump ordenó el cierre total de las costas iraníes tras el fracaso de una primera ronda de negociaciones en Islamabad y luego de que Teherán interrumpiera el tránsito en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que circula cerca del 20% del crudo mundial.

En días recientes, Washington ha incrementado sus acciones en la región. El propio Trump aseguró que la Armada estadounidense incautó un buque iraní que intentó romper el bloqueo, el cual fue detenido tras recibir un disparo que dañó su sala de máquinas.

De acuerdo con el Comando Central (Centcom), al menos 27 embarcaciones han sido interceptadas desde el inicio de la operación naval.

Actualmente, más de 10 mil militares, una docena de buques de guerra y alrededor de 100 aeronaves participan en el patrullaje de las aguas cercanas a Irán.

Negociaciones en puerta

En medio de la escalada, Washington prepara una nueva ronda de conversaciones con Teherán. Una delegación encabezada por el vicepresidente JD Vance viajará a Pakistán para retomar el diálogo con representantes iraníes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

inter_john_phelan_secretario_de_marina_eua_95cd236248
Destituyen a jefe de la Marina de EUA en medio de crisis interna
inter_trump_a3171c77cd
Irán desmiente a Trump por caso de suspensión de ejecuciones
HEX_7w7ybo_AIS_Ww4_d37c842744
Pide Estados Unidos a FIFA quitar a Irán por Italia en el Mundial
publicidad

Últimas Noticias

inter_john_phelan_secretario_de_marina_eua_95cd236248
Destituyen a jefe de la Marina de EUA en medio de crisis interna
karely_2_f0ce7ec802
Ofrece Karely Ruiz apoyo a albergue de perros y gatos
inter_kristi_noem_bolso_44bf88d259
Condenan a tres años al hombre que robó el bolso de Kristi Noem
publicidad

Más Vistas

nacional_tiroteo_teotihuacan_1_eb8c0810a3
Identifican a responsable del tiroteo en Teotihuacán
pide_inah_a_cabildo_detener_obras_arco_de_independencia_jpg_ae7dfa09c6
Pide INAH a Adrián detener obras en Arco de la Independencia
nl_mattel_c0e27427d4
Arrojan industrias plomo cerca de escuelas en NL
publicidad
×