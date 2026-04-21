Intercepta EUA buque petrolero ligado a Irán en océano Índico

Fuerzas militares de Estados Unidos interceptaron y abordaron un buque cisterna sancionado y vinculado a Irán en aguas del océano Índico, en una operación que refuerza la presión de Washington sobre la República Islámica.

El Departamento de Defensa informó que el procedimiento se llevó a cabo “sin incidentes” como parte de un ejercicio de derecho de visita, interdicción marítima y abordaje del navío identificado como M/T Tifani, una embarcación sin pabellón.

Operativo en aguas internacionales

De acuerdo con el Pentágono, la acción se realizó dentro del área de responsabilidad del Comando del Indopacífico (Indopacom), y forma parte de una estrategia global para frenar actividades ilícitas en el mar.

“Continuaremos llevando a cabo esfuerzos de aplicación de la ley marítima para desarticular redes ilícitas e interceptar buques sancionados que brinden apoyo material a Irán, dondequiera que operen”, señaló la dependencia.

Asimismo, advirtió que “las aguas internacionales no constituyen un refugio” para embarcaciones sancionadas.

Escalada en el bloqueo contra Irán

La operación ocurre en el contexto del endurecimiento del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos contra Irán, una medida que busca cortar las fuentes de financiamiento del país, cuya economía depende en gran medida de la exportación de petróleo.

El presidente Donald Trump ordenó el cierre total de las costas iraníes tras el fracaso de una primera ronda de negociaciones en Islamabad y luego de que Teherán interrumpiera el tránsito en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que circula cerca del 20% del crudo mundial.

En días recientes, Washington ha incrementado sus acciones en la región. El propio Trump aseguró que la Armada estadounidense incautó un buque iraní que intentó romper el bloqueo, el cual fue detenido tras recibir un disparo que dañó su sala de máquinas.

De acuerdo con el Comando Central (Centcom), al menos 27 embarcaciones han sido interceptadas desde el inicio de la operación naval.

Actualmente, más de 10 mil militares, una docena de buques de guerra y alrededor de 100 aeronaves participan en el patrullaje de las aguas cercanas a Irán.

Negociaciones en puerta

En medio de la escalada, Washington prepara una nueva ronda de conversaciones con Teherán. Una delegación encabezada por el vicepresidente JD Vance viajará a Pakistán para retomar el diálogo con representantes iraníes.

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