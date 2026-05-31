Newark impone toque de queda por protestas migratorias

Las autoridades de Newark, Nueva Jersey, decretaron un toque de queda en los alrededores del centro de detención migratoria Delaney Hall luego de varios días de enfrentamientos entre manifestantes y cuerpos de seguridad, en una escalada de tensiones relacionada con las condiciones de los inmigrantes retenidos en el lugar.

La medida fue anunciada por el alcalde Ras Baraka, quien informó que las restricciones permanecerán vigentes entre las 9:00 de la noche y las 6:00 de la mañana hasta nuevo aviso, con el objetivo de contener los disturbios registrados en las inmediaciones de la instalación.

Disturbios elevan la tensión en torno a Delaney Hall

La decisión se produjo después de una nueva jornada de confrontaciones entre manifestantes y fuerzas del orden. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron a grupos de personas derribando barricadas colocadas en la zona, mientras agentes equipados con escudos antimotines intentaban contener el avance de la multitud.

En algunos videos también se observa la participación de unidades montadas de la policía, que ingresaron entre los manifestantes para dispersar las concentraciones que se mantenían frente al complejo.

De acuerdo con autoridades estatales, durante los incidentes algunas personas con el rostro cubierto lanzaron objetos, utilizaron barreras como armas improvisadas y prendieron fuego a neumáticos dentro de las áreas cercanas al centro de detención.

Las protestas comenzaron a principios de mayo después de que organizaciones defensoras de migrantes denunciaran que varios detenidos iniciaron una huelga de hambre para exigir mejores condiciones dentro de Delaney Hall.

El centro, que cuenta con capacidad para aproximadamente 1,000 personas, se ha convertido en uno de los principales puntos de conflicto en torno a la política migratoria impulsada por el gobierno federal.

Activistas han denunciado presuntas deficiencias en la atención médica, restricciones en la comunicación con familiares y retrasos en procesos migratorios, señalamientos que han incrementado la presión sobre las autoridades responsables de la operación del centro.

Gobierno estatal pide mantener protestas pacíficas

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, hizo un llamado a evitar actos violentos y pidió que las manifestaciones se mantengan dentro de los cauces pacíficos.

"Estas acciones ponen en peligro tanto a los manifestantes pacíficos como a las fuerzas del orden", aseguró Sherrill al referirse a los incidentes registrados durante los últimos días.

La mandataria reiteró que la prioridad debe centrarse en mejorar las condiciones de los detenidos y sus familias, además de mantener el debate sobre el futuro de Delaney Hall.

En medio de la controversia, las autoridades federales confirmaron la reanudación de las visitas familiares al centro de detención a partir de este domingo.

El Departamento de Seguridad Nacional explicó que las visitas habían sido suspendidas temporalmente debido a los disturbios registrados en la zona y aseguró que el servicio fue restablecido una vez que se implementó un perímetro de seguridad reforzado.

Mientras el toque de queda permanece activo, Delaney Hall continúa siendo uno de los principales focos de tensión en el debate migratorio de Estados Unidos, donde las políticas de detención y deportación siguen generando movilizaciones y cuestionamientos por parte de organizaciones civiles y autoridades locales.

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