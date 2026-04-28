EUA intercepta buque comercial con aparente dirección a Irán

Fuerzas Armadas de Estados Unidos interceptaron este martes un buque comercial por sospechar que se dirigía a Irán mientras navegaba por el mar Arábigo.

A través de redes sociales, el Comando Central (Centcom) precisó que la embarcación aparentemente se encontraba en dirección al territorio iraní, lo que supondría una violación al bloqueo impuesto en el estrecho de Ormuz.

"Hoy temprano en el mar Arábigo, marines de Estados Unidos de la 31.ª Unidad Expedicionaria de Marines abordaron el M/V Blue Star III, un buque comercial sospechoso de intentar transitar hacia Irán en violación del bloqueo de Estados Unidos a los puertos iraníes. Las fuerzas de Estados Unidos liberaron la embarcación después de realizar una búsqueda y confirmar que el viaje del barco no incluiría una escala en un puerto iraní. Las fuerzas estadounidenses continúan operando y haciendo cumplir el bloqueo en todo el Medio Oriente. Hasta ahora, 39 embarcaciones han sido redirigidas para garantizar el cumplimiento."

Earlier today in the Arabian Sea, U.S. Marines from the 31st Marine Expeditionary Unit boarded M/V Blue Star III, a commercial ship suspected of attempting to transit to Iran in violation of the U.S. blockade of Iranian ports. U.S. forces released the vessel after conducting a… pic.twitter.com/UFx329OsHj — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 28, 2026

El Comando Central también resaltó que los militares estadounidenses lograron redireccionar estos buques para garantizar el cumplimiento de dicha imposición.

El bloqueo naval sobre los puertos iraníes persiste mientras las conversaciones para alcanzar un acuerdo se mantienen estancadas, después de que fuera pospuesta una segunda ronda de negociaciones en Pakistán.

Funcionarios de la República Islámica han exigido a Washington terminar con el bloqueo de Ormuz como condición para el avance del diálogo sobre el fin del conflicto.

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