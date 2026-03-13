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Internacional

Misil impacta complejo de la embajada de Estados Unidos en Irak

Tras el ataque, se observó una columna de humo elevándose desde el interior del complejo diplomático, lo que generó movilización de personal

  • 13
  • Marzo
    2026

Un misil impactó el complejo de la embajada de Estados Unidos en Bagdad, Irak, según reportes de funcionarios de seguridad iraquíes y medios internacionales.

De acuerdo con los primeros informes, el proyectil golpeó un helipuerto ubicado dentro del recinto diplomático, situado en la Zona Verde de la capital iraquí, una de las áreas más resguardadas de la ciudad.

Impacto dentro de la Zona Verde

Tras el ataque, se observó una columna de humo elevándose desde el interior del complejo diplomático, lo que generó movilización de personal de seguridad en la zona.

La Zona Verde de Bagdad alberga edificios gubernamentales, instalaciones diplomáticas y bases de seguridad, por lo que permanece bajo estrictas medidas de vigilancia.

Sin reporte inmediato de víctimas

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado personas lesionadas o víctimas mortales a causa del impacto del misil dentro del complejo de la embajada.

Tampoco se ha precisado el nivel de daños materiales ocasionados por el proyectil en las instalaciones estadounidenses.

Investigación sobre el origen del ataque

Autoridades locales iniciaron investigaciones para determinar la procedencia del misil y a los posibles responsables del ataque contra la sede diplomática.

En incidentes similares registrados en el pasado en Irak, milicias respaldadas por Irán han sido señaladas por ataques con cohetes, misiles o drones contra instalaciones estadounidenses.

Tensión regional en Medio Oriente

El ataque ocurre en medio de un contexto de tensiones militares en Medio Oriente, donde en los últimos meses se han registrado diversos incidentes contra instalaciones vinculadas a Estados Unidos.

Las autoridades continúan evaluando la situación mientras se mantiene vigilancia en la Zona Verde y en otros puntos estratégicos de Bagdad.


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